'Velikokrat se sprašujem, zakaj ravno jaz ob sebi nimam ljubečih staršev'

"Stara sem 12 let in obiskujem 6. razred. Moji mami so odvzeli roditeljske pravice, očeta pa ne poznam. Doslej je zame skrbel dedek, vendar tudi on ne more več skrbeti zame, zato je moja skrbnica socialna delavka. Nimam mamice, ki bi me objela in stisnila k sebi, in nimam očeta, ki bi me potolažil, ko sem žalostna. Zame že iščejo rejniško družino," so besede, ki so zarezale globoko v številna srca, besede, ki jih je izrekla deklica, ki živi nekje med nami.

"Takšne zgodbe me res prizadenejo. Ko slišim take stvari, postanem žalostna, zato se trudim pomagati po najboljših močeh in mislim, da bi moral tako misliti vsak človek in imeti sočutje do drugega," pravi Eva Bobek, devetošolka in ambasadorka projekta V Kranju dobro v srcu mislimo, Mestne občine Kranj in Zveze ter društva prijateljev mladine, ki se že tretjič odvija na pobudo kranjskega župana.

"Zgodbe so res grozne, zlasti v tem času, ko so prazniki in smo obdani z družinami. Grozno je, da otroci, ki niso ničesar krivi, ostajajo v institucijah," je dejala direktorica CSD Gorenjske Urška Repar Justin in pojasnila, da v času praznikov otroci pridejo v njihov krizni center, da niso sami. "Vendar to ni isto. Verjamem, da bi si vsi želeli, da bi bili del srečne družine," je dodala. Dodala je še, da za mlajše otroke najdejo rejnike, za starejše pa je to težje.