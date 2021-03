Velikonočna krasitev vatikanske bazilike odpade, a kako bi jo okrasila Slovenca?

Florista Sabina Šegula z Akademije cvetja in Peter Ribič iz Biotehniškega centra Naklo bi morala v sredo potovati v Vatikan, a so jima predstavniki svetega sedeža prejšnji teden sporočili, da krasitve bazilike svetega Petra ne bo, saj so zaradi covidnih ukrepov prilagodili oziroma zmanjšali vse dejavnosti in dogodke. "Podobno kot letos se je zgodilo že lani – krasitev so odpovedali in v sveto mesto nisva odpotovala. Če pa bi šla, bi tako, kot sva nameravala lani, uporabila slovenske orhideje iz podjetja v Prekmurju, in pa naše podlage – gobe, v katere bi nabadala dekoracijo," je pojasnil Ribič.

Za izdelavo dekoracije bi uporabila rezane slovenske orhideje. "Pred dvema letoma sva tako glavni oltar kot Berninijeve stebre okrasila z lončnimi – to so visoke, kaskadne orhideje, ki imajo velike cvetove, velika stebla, so velike rastline in so videti impozantno. Rezane orhideje, s katerimi bi krasila letos, pa so manjše, nižje. Glavna sestavina bi torej bile orhideje, dodala bi še nekaj tulipanov in nageljnov ter zelenje," je naštel Ribič.

Florista niti lani nista mogla promovirati slovenskih orhidej v Vatikanu, saj je velikonočna krasitev zaradi covidnih ukrepov prav tako odpadla. Orhideje, ki so že bile pripravljene za odhod v sveto mesto, so ostale doma. "Podjetje jih je zato razdelilo zdravstvenim delavcem v bolnišnici v Murski Soboti. Božične zvezde pa so v lanskem božičnem času na koncu vseeno potovale v Vatikan v štiri druge papeževe bazilike," je pojasnil Ribič.