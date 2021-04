Znana cvetličarka, ki je okraševala Vatikan: letos prevladujejo rožnati in modri cvetovi

Za veliko noč se po tradiciji uporablja belo in rumeno cvetje. To niso le barve Vatikana, ampak tudi vere, zraven pa sodi tudi oljčna vejica. Toda vsako leto dodajajo še druga sporočila. Šegula se recimo spominja, kako so pred petimi leti Vatikan okrasili veliko bolj pisano kot običajno. To je imelo tudi pomembno sporočilo: "Ko je bilo ogromno beguncev, so s tem sporočali, da lahko različni ljudje živimo v sožitju."