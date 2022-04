Velikonočni konec tedna uspešen tudi za obalni turizem

Podaljšan velikonočni konec tedna v turizmu že dolgo velja za nekakšen uvod v poletno turistično sezono, a na ne le to. Je tudi indikator, kaj si lahko hotelirji in gostinci obetajo od poletne sezone. Letos so bili po dveh letih epidemije v tem času sploh lahko odprti, že to je dobrodošla novost, kot kaže, pa so številni komaj čakali na sprostitev in možnost spomladanskega oddiha.