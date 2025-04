Premražene Vietnamce s Krna rešili gorski reševalci

Krn, ki ga pod vrhom še vedno prekriva sneg, je bil takrat še v oblakih. "Zaradi megle in snega so zgrešili pot, hoja po ojuženem snegu pa jim je pobrala precej moči. Ob 13. uri so poklicali na 112 in zaprosili za reševanje, saj je bila ena od planink popolnoma izčrpana in podhlajena," so zapisali tolminski gorski reševalci, ki so se do planincev, ki so se nahajali pod Krnsko škrbino na višini 1900 metrov, odpravili peš.

"Po pregledu in oceni njihovega fizičnega stanja, vsi štirje so bili premočeni in podhlajeni, smo jih zaščitili pred ohlajanjem z odejami in našimi oblačili. Ob nenehnem varovanju smo prečili strma zasnežena pobočja do poti, nato pa sestopili po njej do terenskih vozil. Na koncu smo jih zapeljali še do parkirišča na planini Kuhinja, kjer so imeli parkirano vozilo," so potek reševanja opisali pri GRS Tolmin, kjer so na praznično nedeljo aktivirali 16 reševalcev.

Za reševanje so aktivirali tudi helikopter Slovenske vojske z enoto helikopterske nujne medicinske pomoči GRS, vendar se zaradi goste oblačnosti ponesrečencem ni mogel približati.

"Visoko v gorah še vedno vladajo zimske razmere, ki zahtevajo primerno opremo, obutev in oblačila. Planincem svetujemo, naj bodo previdni, saj bodo s tem sebi in tudi nam prihranili marsikatero nevšečnost," so po končani intervenciji še zapisali tolminski reševalci.