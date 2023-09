Velikonočno reševanje: prvič doslej naj bi ovadili vodjo ture

Po obsežni kriminalistični preiskavi so novogoriški policisti podali kazensko ovadbo zaradi neodgovornega vodenja v hribe. Po naših informacijah so zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti ovadili planinsko društvo in vodjo ture, ki je na velikonočno nedeljo v neugodnih vremenskih razmerah skupino šestih planincev vodil na Malo Mojstrovko. Z najbolj obiskanega vrha v Julijcih je planince odnesel snežni plaz, huje se jih je poškodovalo pet. Zaradi megle in sneženja so imeli oteženo delo tudi reševalci.

Skupina planincev se je 9. aprila letos z najetim vodjo ture odpravila na tečaj varne hoje v gore na Malo Mojstrovko. Vseh sedem je tik pod vrhom – približno 150 metrov globoko – odnesel snežni plaz. PREBERI ŠE Planinci, ki jih je odnesel snežni plaz na Mali Mojstrovki, so bili na tečaju varne hoje v gorah Zaradi slabe vidljivosti je reševanje trajalo kar sedem ur. Sodelovalo je 53 gorskih reševalcev, tudi helikopterja Policije in vojske. V dolino so spravili vseh sedem. Po več kot petih mesecih so novogoriški kriminalisti zaključili s preiskavo in prvič v zgodovini – neuradno ovadili vodjo ture. icon-expand FOTO: GRZS icon-chevron-left icon-chevron-right Kot so povedali na PU Nova Gorica, bo na podlagi vseh ugotovitev v predkazenskem postopku zoper eno fizično osebo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Prav tako bo podana kazenska ovadba zoper pravno osebo. PREBERI ŠE Klic z Mojstrovke je reševalcem prekinil velikonočni zajtrk Skupina šestih je namreč najela in plačala, da bi do vrha prišli varno. Razmere so bile sicer izredno slabe že na prvi pogled. Kar bi vodja ture moral vedeti, čeprav naj ne bi imel ustrezne licence. Varnost je zagotovilo tudi društvo, ki je pripravilo tečaj za pohodnike. Neuradno gre za športno društvo Jeti, ki poleg zimskega gorništva ponuja še varen obisk ferat in turno smučanje. Če bo sodišče potrdilo utemeljene sume Policije, odgovorne čaka do največ 10 let zaporne kazni.