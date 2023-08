Velikost je pomembna! Predvsem, če gre za morskega psa

V še nikoli raziskane vode se bomo podali skupaj z Jasonom Stathamom in akcijsko legendo Wu Jingom , ki vodita drzno ekipo raziskovalcev na misiji potopa v najgloblji del oceana. Vendar pa njihov podvig hitro zajame kaos, saj jih v teh delih oceana pričakuje nepričakovano – zlonamerna človeška operacija in veliki, največji, nikoli videni MEGALODONI ter drugi plenilci, ki se dobesedno vračajo po novo vabo.

V tej vznemirljivi in z akcijo nabiti zgodbi je poletna osvežitev zagotovljena, saj se gre za nadaljevanje poletne uspešnice iz leta 2018, Megalodon: Predator iz globin, ki je globalno presenetila z zaslužkom več kot 530 milionov dolarjev, le da nas tokrat čaka še več akcijskih prizorov, neznane morske globine in predvsem največji megalodoni!

KAKŠNE SO MOŽNOSTI, DA VAS NA JADRANU NAPADE MORSKI PES?

TO POLETJE BOSTE ZAGOTOVO SREČALI VSAJ ENO MEGA VRSTO ...

Morski psi so plenilci, katerih edina grožnja je človek, vendar pa pri izbiri jedilnika ljudje nismo njihova najljubša hrana. Jadransko morje občasno obišče do 33 vrst morskih psov, od teh pa so le tri vrste človeku potencialno nevarne. Ena izmed njih je tudi veliki beli morski pes.

Možnost, da bi srečali morskega psa v naši bližnji okolici in na Jadranu je zelo majhna. Od leta 1900 je bilo zabeleženih je 25 napadov. Vendar pa vas bo to poletje zagotovo pričakala vsaj ena vrsta in to je megalodon iz filma MEGALODON 2: PREDATOR IZ GLOBIN, ki si ga že lahko ogledate v kinu.

Za vas smo zbrali dejstva o tej nanevarnejši vrsti, ki je kadarkoli naseljevala oceane:

Megalodon je največji morski pes doslej in ena največjih rib, kar jih je kdaj obstajalo. Tehtal je do 50 ton in meril več kot 18 metrov v dolžino.

Ocena megalodonove velikosti temelji na odkritju njegovih fosiliziranih zob, celotnega okostja primerka pa nikoli niso našli. Ocenjuje se, da je bila njegova čeljust velika 2,7 3,4 metra, kar pomeni, da bi lahko pogoltnil dva odrasla človeka, enega poleg drugega, naenkrat.

Megalodoni so živeli pred 23 do 3,6 milijoni let.

Prvič jih je opisal ameriški naravoslovec Louis Agassiz leta 1835, ki je vrsto tudi poimenoval.

Ocenjuje se, da je bila sila ugriza megalodona trikrat močnejša od sile ugriza tiranozavra in da bi z enim ugrizom brez težav popolnoma zmečkal osebni avtomobil.

Znanstveniki izumrtje megalodona pripisujejo obdobju globalne ohladitve ob koncu pliocena (pred 2,6 milijoni let). Ko se je planet ohladil, so živali na dnu prehranjevalne verige izumrle, kar je povzročilo izumrtje tudi njihovih plenilcev.