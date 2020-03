Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da od danes naprej velja popolna prepoved obiskov v domovih za starejše. Prepoved po prvih informacijah velja do nadaljnjega.

Omejitve obiskov v UKC Ljubljana in UKC Maribor

V UKC Ljubljana so 26. februarja omejili obiske "zaradi velikega števila respiratornih obolenj in omejevanja širjenja virusnih okužb". Do nadaljnjega so tako prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov v UKC Ljubljana. Vstop na Urgentni blok je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo.

Vzpostavili so telefonsko številko za informacije o koronvirusu. Na številki 01 522 45 40 in 01 522 45 41 lahko pokličejo vsi, ki jih zanima, kako ukrepati in kako priti do pomoči. Zdravstveni dispečer jih bo usmeril, s čimer preprečujemo nepotreben vstop v urgenco in UKC, so zapisali na spletni strani.

Na vseh oddelkih Porodnišnice Ljubljana so ukinili vse obiske pri nosečnicah, otročnicah in novorojenčkih do preklica prepovedi.

Tudi v UKC Maribor do nadaljnjega velja prepoved parkiranja znotraj območja UKC in prepoved obiskov na vseh oddelkih.

Danes pa tečejo tudi preventivni ukrepi zaradi potrditve okužbe s koronavirusom pri 32-letnem zaposlenem.