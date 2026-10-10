Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Velja volilni molk

Ljubljana, 10. 10. 2026 07.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Predčasno glasovanje na referendumu

Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je opolnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo, ter javni shodi, povezani s kampanjo.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka.

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje
FOTO: Bobo

V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure, bo podatke mogoče sporočati operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure.

Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
molk referendum kampanja glasovanje

'Manj jej in več se gibaj.' Zakaj ta nasvet pri debelosti ni tako preprost?

24ur.com Do konca glasovanja na lokalih volitvah prepovedano nagovarjanje volivcev
24ur.com 67 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Nagovarjanje volivcev je prepovedano, do 15. ure 18 domnevnih kršitev
24ur.com Volilni molk: pred referendumom 38 domnevnih kršitev
24ur.com Čas za prepričevanje volivcev se izteka, opolnoči bo nastopil volilni molk
24ur.com Pred referendumsko nedeljo še zadnji dan kampanje
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
David Golubić: Človek je več kot le njegov (smetarski) poklic
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009