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Kako primer razkrite sodbe odmeva v koaliciji in kako v opoziciji?

Ljubljana, 08. 07. 2026 20.16 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
Anže Božič
Zoran Stevanovič

Kakšne – če sploh kakšne – bodo politične posledice našega razkritja, da je eden ključnih politikov v državi Zoran Stevanović pred leti, še kot zaposlen v Policiji, osebi grozil, da jo bo uničil in ustrelil? Šef vladne večine v državnem zboru in veljak Janševe SDS Vinko Gorenak mu ob objavi pravnomočne obsodbe, ki je bila medtem pravno že izbrisana iz Stevanovićeve kazenske evidence, sporoča: "Zdrži Zoran!" Kako pa primer odmeva v koaliciji in kako v opoziciji?

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes ob razpisu novembrskih lokalnih volitev – pod katere se je podpisal s črkami, ki spominjajo na inicialke njegovega priimka in imena v cirilici – ni bil posebej zgovoren glede svoje stare pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti.

"Niso napovedane izjave, hvala lepa," je skopo odgovoril na vprašanje, ali bo podal kakšen komentar (na naše včerajšnje razkritje).

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Za pojasnilo glede podpisa smo prosili Stevanovićev kabinet, a nam odgovora še niso poslali. Bolj gostobeseden pa je bil prvak Resnice v posebnem videokomentarju našega poročanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih.

"Oni so ves čas govorili, da imamo dve ... ali pa, da imam dve davno zastarani denarni kazni, ki sem jih storil več kot 20 let nazaj. Kot takorekoč otrok. Ena za eno prometno nesrečo, ena za to, ker sem nekaj krepih besed namenil nekomu, ki sem ga hotel umiriti, kot problematičnega človeka. Kar sploh nisem skrival. Saj se spomnite zgodbe o pikapolonici," je predsednik državnega zbora dejal v posnetku na Facebooku.

Dokumenti iz postopka pridobivanja sodbe sicer kažejo ravno obratno. In sicer, da je Stevanović nasprotoval objavi sodbe o grožnjah.

Tako pa je razkrivanje preteklosti odmevalo pri njegovih političnih nasprotnikih. "Menimo, da glede na vse, kar je bilo znano in kar še prihaja na površje, da ni primeren za opravljanje ene najvišjih funkcij v državi," pravi poslanka in podpredsednica SD Andreja Katič. "Ne poznam knjige ali pa drame, ki bi bila toliko absurdna, kot je slovenska politika trenutno," meni poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi. "Da nekdo, ki goljufa ... Nekdo, ki laže ... Nekdo, ki je nekoč grozil človeku, da ga bo ubil in uničil s pištolo v roki ... Nekdo, ki mu lahko malodane rečemo gangster, pride do vrha državega zbora – a so to vrednote, ki jih slovenska desnica zagovarja?" pa se sprašuje sokoordinator Levice Luka Mesec.

Vprašanje je ostalo retorično, saj nihče od poslancev koalicijskih SDS, trojčka okoli NSi in Demokratov zadeve danes ni želel komentirati pred mikrofoni.

Tako pa je na družbenem omrežju X zapisal šef vladne večine v parlamentu Vinko Gorenak: "Medijski napadi na Stevanovića in Resnico so pričakovani. Cilj ni on, vzrok so glasovanja v DZ, cilj je padec vlade. Upam, da bo vzdržal in ostal 'ledena gora', tipa tiste, ki je potopila Titanik. Sedaj je edinstvena prilika, da naredimo SLO normalno. Zdrži Zoran."

Zoran Stevanović je 17. predsednik državnega ubora. Nihče od uglednih političnih imen, ki so vodile to institucijo pa doslej ni bil obsojen zaradi poskusa goljufije oziroma groženj.

"Kako je pa kaj z opomini in ukori iz osnovne šole?" pa se je ob tem na omrežju X vprašala vodja poslancev največje vladne stranke Jelka Godec.

Zoran Stevanović obsodba grožnja Vinko Gorenak odzivi

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KOMENTARJI30

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Bob Marley
08. 07. 2026 21.28
Biser na biser sds elite: Stevanović je škodoval Ljubljani, zločinsko drh*** kpo mestu, nastavil neko polpismeno ženščino za kandidatko za volitve, edino dr*** in butlji ga bodo volili. Nismo že imeli dovolj primitivcev in primitivk v parlamentu?
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0 0
ImamLastnoMnenje
08. 07. 2026 21.27
V parlament sta prišli dve stranki, za katere njihovi volivci niso vedeli, kako pokvarjeni lažnivi odvratneži so to. Tako gnusnega sprenevedanja in prevare volivcev si do sedaj še ni privoščila nobena stranka v Sloveniji, blizu je bil le Jeličič, ki je bil za pest evrov pripravljen prodati kogarkoli in karkoli. Posledica tega je trenutna vlada, polna obsojencev in koruptivnežev, ki pa se ne bo več ponovila, saj ti dve lažnivi stranki po razkritju svojega lažnivega delovanja ne bosta več prišli v parlament. A škoda je žal povzročena.....v štirih letih bodo osiromašili državljane na račun kapitalistov in zdravnikov. Popravljanje teh krivic bo dolgotrajno.
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0 0
enajstdvanajst1
08. 07. 2026 21.21
Levi ne morejo spati od zavisti ker jim v grlo teče voda.... še malo in bo odprto kaj se je dogajal ov GENI. Golob prigaral milijardo minusa to ni glavna tema ampak nekaj kar je bilo pred 20 leti in se je nekdo zlagal samo da bi škodil policistu, kar se dogaja tudi danes.
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+0
2 2
antar
08. 07. 2026 21.19
Kako primer razkrite sodbe dojema koalicija in opozicija v bistvu ni kaj dosti pomembno. Pomembno pa je, da državljani Slovenije končno dojamejo, kako napačna in neprimerna oseba vodi DZ. Skrajni čas je za kakšno pošteno čistilno akcijo V DZ kot v posameznih strankah.
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-1
2 3
25.maj
08. 07. 2026 21.18
zdaj levaki mlatite po njem, če bi vam pomagal sestaviti vlado, bi bil pa poštenjak, pravi nasledniki lenino-kardelja
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+0
3 3
Bob Marley
08. 07. 2026 21.17
Nekaj biserov teh istih , ki Stevota zdaj branijo z vsemi štirimi: Stevanović je Kučanov trojanski konj. In je vodja drha**ki je povzročila ogromno gorja. Zaradi njega in njegove drha** so bili ogroženi normalni ljudje na cestah v svojih dnevnih opravilih, drh** je želela zažgati parlament z živimi ljudmi noter. Članica njegove druščine je pozivala proti cepljenju in bogve, koliko ljudi je umrlo zaradi tega. Stevanović je Kučanov (najbolj krut človek po Ribičiču) trojanski konj. Vi pa njegov priarovec. Sicer pa papir prenese vse.
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+0
3 3
Bob Marley
08. 07. 2026 21.18
Veste kaj. Oddaj, kjer bo nastopal zločesti srbofil Stevanović, ne bomo gledali, pa če privlečete zraven svetega Petra.
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+2
3 1
Bob Marley
08. 07. 2026 21.20
Stevanović je eden izmed “kukuriku” koalicije. Meh gre vedno predvidljivo: enkrat drobijo stranke (KUL), drugič združujejo (Svoboda). Zdaj je na vrsti drobljenje: Prebilić, Stevanović, Logar, ostanki Goloba. Računajo še na enega ptiča, Pogorelca. Režiser: Kučan, vodja kolesariata.
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-2
0 2
biggie33
08. 07. 2026 21.32
Tole je pa skank, fix..
Odgovori
0 0
enapi
08. 07. 2026 21.13
Ti spadajo v novi 10. krog pekla.
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+2
3 1
Nidami
08. 07. 2026 21.12
Sam si želim ,da se vrne Alenka Bratušek,da bo zopet vse pošteno.
Odgovori
-5
0 5
biggie33
08. 07. 2026 21.09
Stevanović je gospod za levičarje..
Odgovori
-1
5 6
rogla
08. 07. 2026 21.09
Taki ne bi smeli niti od daleč gledati parlamenta, ne pa da celo sedijo v njem!
Odgovori
+3
5 2
rok1211
08. 07. 2026 21.09
Janša je zaslužil miljone s preprodajo orožja in ostalimi umazanimi posli..pa ste tiho KOT RIT!!
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+3
6 3
MojTok
08. 07. 2026 21.08
Zoran Stevanović je 17. predsednik državnega (ubora)
Odgovori
+2
2 0
SonceLuna
08. 07. 2026 21.07
Pokvarjeni desničarji!
Odgovori
+5
7 2
St. Gallen
08. 07. 2026 21.13
Desnicarjev sploh nimate.....
Odgovori
+1
2 1
Cupko
08. 07. 2026 20.54
Kakšno sprenevedanje desnice, katere so bila polna usta pred volitvami kako se bodo borili proti korupciji pa za poštenost in za integriteto. Kje so zdaj Logar, Vrtovec in ostali? Seveda so zdaj tiho in ščitijo tako Stevota kot Mijiča, ki sta seveda najbolj poštena poslnca
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+11
15 4
M_teoretik
08. 07. 2026 20.49
Gorenak bi za Stevota dal tud roko v ogenj. Ampak od Mesece, ne svojo!?
Odgovori
+10
14 4
odpisani zasedli vlado
08. 07. 2026 20.48
Ko kriminalci na novo zasedejo vlado povrh še pa neizobraženega copatarja stevanovića postavijo za predsednika DZ je jasno kje se je znašla in padla slovenija.Golobova sekta je bila katastrofa ampak tej novi ne seže niti do podplatov.Sama kriminalna korupcija že takoj na začetku od janševih in stevanovićevih parlamentarcev je navadna sramotna bruka in kriminal na očeh državljanov.To kar se dogaja je apsolutno nenormalno in nesprejemljivo ne ukrene se pa proti tem barabam popolnoma nič,ker so si napisali zakone za sebe z katerimi blokirajo kriminalna dejanja.
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+7
14 7
Bella Ciao1
08. 07. 2026 20.46
Imamo vlado, v kateri je pol že pravnomočno obsojenih ali v sodnih procesih za kriminal zoper državo, državljane, premoženje in življenja. Da o večini prevarantov v tej družbi sploh ne govorimo.
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+7
14 7
JazAliTi
08. 07. 2026 21.02
Pismo, zakaj se nikoli ne obregneš ob dr.Goloba. Ki je vse samo ne dr.
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-4
3 7
MESE?AR
08. 07. 2026 21.20
Golob je lažnivec Nr 1 !
Odgovori
0 0
vlahov
08. 07. 2026 20.41
To ni nič . Musar je ukradla 500 eur potnih stroškov. golob je imel podjetje , ki ga je plačevala država in bil predsednik vlade.... ta je popapu vsaj nekaj mio eur ....
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-2
10 12
JazAliTi
08. 07. 2026 20.33
Zakaj se v Sloveniji ne spoštuje pravo? Fantu je kazen potekla in za isto stvar se mu ne more soditi dvakrat. Vi pa še in še in še. Tu je tudi nekje vmes spoštovanje človekovih pravic, da se nekoga ogovarja po dvajsetih letih zaradi verbalnega delikta.
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-2
16 18
Bella Ciao1
08. 07. 2026 20.47
Gre se za to, da volilci niso vedeli da je prevarant bil že obsojenec za težek kriminal
Odgovori
+5
14 9
JazAliTi
08. 07. 2026 20.56
Kakšen prevarant??? Če je tistim trem Bosancem plačal za nazaj neizplačane plače. Kot sem rekel, bil je kaznovan, ko je bil še fant, po dvajsetih letih ga obravnavate kot bi se zgodilo včeraj.
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-5
5 10
Mens sana
08. 07. 2026 20.32
..........resnicoljubnež je bil pri 19-tih še polonoletni otrok, tako kot sedaj, ko nam dnevno kaže, da se je obul prevelike čevlje in, da samozavest ni ekvivalent sposobnosti, zvenijo pa zelo pomenljivo besede tovariša miličnika Vinka, " zdrži Zoran " , ki samo dokazujejo na kašnih temeljih je zgrajena sedanja koalicija.......................
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+8
18 10
odpisani zasedli vlado
08. 07. 2026 20.51
Mens sana:Apsolutno več kot točno.
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+5
7 2
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