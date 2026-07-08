Kako primer razkrite sodbe odmeva v koaliciji in kako v opoziciji?

"Niso napovedane izjave, hvala lepa," je skopo odgovoril na vprašanje, ali bo podal kakšen komentar (na naše včerajšnje razkritje).

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes ob razpisu novembrskih lokalnih volitev – pod katere se je podpisal s črkami, ki spominjajo na inicialke njegovega priimka in imena v cirilici – ni bil posebej zgovoren glede svoje stare pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti.

Stevanović je, ko je bil policist, osebi grozil, da jo bo uničil, ustrelil ...

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Za pojasnilo glede podpisa smo prosili Stevanovićev kabinet, a nam odgovora še niso poslali. Bolj gostobeseden pa je bil prvak Resnice v posebnem videokomentarju našega poročanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih.

"Oni so ves čas govorili, da imamo dve ... ali pa, da imam dve davno zastarani denarni kazni, ki sem jih storil več kot 20 let nazaj. Kot takorekoč otrok. Ena za eno prometno nesrečo, ena za to, ker sem nekaj krepih besed namenil nekomu, ki sem ga hotel umiriti, kot problematičnega človeka. Kar sploh nisem skrival. Saj se spomnite zgodbe o pikapolonici," je predsednik državnega zbora dejal v posnetku na Facebooku.

Dokumenti iz postopka pridobivanja sodbe sicer kažejo ravno obratno. In sicer, da je Stevanović nasprotoval objavi sodbe o grožnjah.

Tako pa je razkrivanje preteklosti odmevalo pri njegovih političnih nasprotnikih. "Menimo, da glede na vse, kar je bilo znano in kar še prihaja na površje, da ni primeren za opravljanje ene najvišjih funkcij v državi," pravi poslanka in podpredsednica SD Andreja Katič. "Ne poznam knjige ali pa drame, ki bi bila toliko absurdna, kot je slovenska politika trenutno," meni poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi. "Da nekdo, ki goljufa ... Nekdo, ki laže ... Nekdo, ki je nekoč grozil človeku, da ga bo ubil in uničil s pištolo v roki ... Nekdo, ki mu lahko malodane rečemo gangster, pride do vrha državega zbora – a so to vrednote, ki jih slovenska desnica zagovarja?" pa se sprašuje sokoordinator Levice Luka Mesec.

Vprašanje je ostalo retorično, saj nihče od poslancev koalicijskih SDS, trojčka okoli NSi in Demokratov zadeve danes ni želel komentirati pred mikrofoni.

Tako pa je na družbenem omrežju X zapisal šef vladne večine v parlamentu Vinko Gorenak: "Medijski napadi na Stevanovića in Resnico so pričakovani. Cilj ni on, vzrok so glasovanja v DZ, cilj je padec vlade. Upam, da bo vzdržal in ostal 'ledena gora', tipa tiste, ki je potopila Titanik. Sedaj je edinstvena prilika, da naredimo SLO normalno. Zdrži Zoran."

Zoran Stevanović je 17. predsednik državnega ubora. Nihče od uglednih političnih imen, ki so vodile to institucijo pa doslej ni bil obsojen zaradi poskusa goljufije oziroma groženj.

"Kako je pa kaj z opomini in ukori iz osnovne šole?" pa se je ob tem na omrežju X vprašala vodja poslancev največje vladne stranke Jelka Godec.