Med obtoženimi sta tudi nekdanji dekan EF in minister za finance Dušan Mramor ter zdajšnja dekanja EF Metka Tekavčič.

Dobra tri leta po tem, ko je inšpektorat za javni sektor ugotovil, da so si dodatek nezakonito izplačevali na devetih ljubljanskih fakultetah, in dobrega pol leta po vloženi obtožnici Specializiranega državnega tožilstva, pred sodnike stopajo prvi štirje odgovorni z ekonomske fakultete. Poleg Dušana Mramorja, ki naj bi prejel skoraj 45.000 evrov, in Metke Tekavčič, ki naj bi dobila dobrih 17 tisočakov, še nekdanji prodekanji.

Obtožnica jih bremeni zlorab položajev in pridobitve premoženjske koristi. Danes pred kamere niso želeli, je pa Mramor že januarja 2016 povedal: "Jaz sem ekonomist, jaz te zakonodaje pač ne poznam. Ne vidim razloga, da bi zaradi tega, ker smo zagotovili zaposlenim, da so bili plačani za tisto, kar bi morali biti plačani, odstopil kot minister."

Na koncu je odstopil, kot je dejal, iz osebnih razlogov. Nezakonitosti ves ta čas ni priznala niti njegova naslednica Metka Tekavčič, ki je pred tremi leti izjavila, da "neumna rešitev ne more imeti pametnih vprašanj".

Dodatek za stalno pripravljenost so si izplačevali na devetih ljubljanskih fakultetah. Največ prav na Ekonomski, FDV-ju, Filozofski fakulteteti ter Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Do zdaj je specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnice proti osebam iz treh fakultet, pri štirih pa je postopek še v fazi sodne preiskave.

Kje so izplačevali dodatke in koliko so znašali?

Ekonomska fakulteta: 858.000 €

Fakulteta za družbene vede: 460.000 €

Filozofska fakulteta: 157.000 €

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 80.000 €

Poleg omenjenih štirih so si dodatke izplačevali še na Fakulteti za šport, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Fakulteti za socialno delo.

V celoti sta do danes izplačani dodatek – po medijskem pritisku – vrnila le nekdanja ministra Dušan Mramor in Maja Makovec Brenčič. Te ni med preiskovanimi, saj je dodatek zgolj prejemala in ni bila v vodstvu fakultete. Preostali zaposleni pa so vrnili toliko, kolikor je od njih zahteval zakon. Zgolj za deset mesecev prejetih dodatkov.