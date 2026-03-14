Slovenija

Veljati je začel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni

Ljubljana, 14. 03. 2026 07.10 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA U.Z.
Shod društva Viljem Julijan

Veljati je začel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, ki uvaja nov mehanizem financiranja zdravljenja redkih bolezni. Vzpostavlja poseben namenski sklad, ki ga vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in prek katerega se zagotavlja financiranje zdravljenja redkih bolezni ter povezanih stroškov.

Sredstva sklada bo vodil ZZZS na ločeni računovodski evidenci, da jo vzpostavi pa ima 30 dni časa. V 15 dneh po vzpostavitvi mora nanjo prerazporediti sredstva, ki so bila v finančnem načrtu ZZZS za leto 2026 predvidena za zdravljenje redkih bolezni oziroma najmanj osem milijonov evrov.

Sklad se bo sicer financiral s sredstvi, ki jih za financiranje zdravljenja redkih bolezni zavod zagotovi iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter s sredstvi od donacij posameznikov ali podjetij. Če sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in donacij ne bodo zadostovala, bodo dodatna sredstva zagotovili iz proračuna.

Financirali bodo zdravstvene storitve zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil. Bolniki z redkimi boleznimi bodo do financiranja upravičeni, če gre za zdravstvene storitve zdravljenja redkih bolezni, za katere v Sloveniji ni enakovredne oblike zdravljenja ali enako učinkovitega zdravila, in če gre za zdravljenje ali preprečevanje redke bolezni, ki je življenjsko ogrožajoča.

Bolniki bodo do financiranja upravičeni tudi, kadar gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v EU, imajo pa dovoljenje za promet institucije za zdravila tretje države z enakimi zdravstvenimi standardi, ki veljajo v EU. Hkrati predlog omogoča dostop do naprednih zdravil po t. i. pospešenem postopku, ki se bo lahko uporabil, ko bo odbor za zdravila za uporabo v humani medicini Evropske agencije za zdravila podal pozitivno mnenje, dokončno dovoljenje za promet v EU pa še ne bo izdano, ali ko bo dovoljenje na ravni EU že izdano, vendar zdravilo v Sloveniji še ne bo uvrščeno na listo zdravil, ki se financirajo iz obveznega zavarovanja.

Financirali bodo tudi stroške vključitve v klinično raziskavo najmanj tretje faze, če gre za zdravilo z že izkazano klinično relevantno učinkovitostjo in če stroškov ne krije izvajalec raziskave.

O pravicah iz zakona bo odločala uradna oseba ZZZS. Postopek se bo začel z vložitvijo vloge z mnenjem zdravniškega konzilija, predračunom predvidenih stroškov in časovnico zdravljenja. Zavod mora odločiti v 15 dneh od prejema popolne vloge. Zoper odločbo ni pritožbe, zagotovljeno pa je sodno varstvo v upravnem postopku. Vlagatelj lahko zahteva, da se v konzilij zdravnikov vključi dodatni član iz tujine, ki mora biti član evropske referenčne mreže ali uradne nacionalne mreže za redke bolezni države članice OECD.

Če je zdravljenje odobreno, ZZZS zagotovi financiranje zdravljenja v obsegu, določenem v odločbi, praviloma do višine dejanskih stroškov. Odločba lahko vključuje tudi kritje prevoznih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstvo, so pojasnili na spletni strani ZZZS. Dodali so, da so podrobnejše informacije o pogojih, postopku odobritve, potrebni dokumentaciji ter načinih oddaje vlog na voljo na posebni podstrani o zdravljenju redkih bolezni na sta.si/qYvaBf.

