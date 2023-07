Veljati je začela novela zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Novela zakona tako odpravlja formalni pogoj državljanstva Slovenije ali druge države članice EU za pridobitev odškodnine po tem zakonu in določa pridobitev odškodnine iz državne sheme ne glede na državljanstvo žrtve. To je pomembno zlasti v kontekstu boja proti trgovini z ljudmi, saj žrtve navadno nimajo urejenega stalnega prebivališča ali državljanstva. Druga sprememba uvaja možnost, da se upravičenec do odškodnine odpove pravnemu varstvu in s tem hitreje pride do odškodnine.