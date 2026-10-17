Psilocibin iz 'čudežnih' gob nič več prepovedan

Vlada je 1. oktobra sprejela spremembo uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero so psilocibin prestavili iz prve v drugo skupino prepovedanih drog. V Zvezi nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti so ocenili, da gre za pomemben premik k znanstveno utemeljeni ureditvi, za katerega so si prizadevali več let.

Menijo, da je raziskovanje psilocibina pomembno, saj raziskave o tej snovi kažejo spodbudne rezultate pri zdravljenju depresije, anksioznosti in nekaterih oblikah zasvojenosti. Obstoječi načini zdravljenja ljudi s težjimi duševnimi motnjami medtem niso dovolj učinkoviti, razvoj novih psihiatričnih zdravil pa je počasen.

Sprememba ne pomeni splošne legalizacije snovi, so poudarili. Posodobljena uredba namreč proizvodnjo, promet in uporabo psilocibina v medicinske namene omejuje izrecno na odobrena klinična preskušanja v skladu z zakonom o zdravilih.

V zvezi so še opozorili, da bi morali primerljivo razvrstiti tudi psilocin, ki se pretvori iz psilocibina po zaužitju v telesu. Njuna različna pravna razvrstitev bi lahko povzročala nepotrebne administrativne in pravne zaplete pri raziskovanju, so še opozorili.