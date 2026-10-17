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Slovenija

Psilocibin iz 'čudežnih' gob nič več prepovedan

17. 10. 2026 09.07 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Čarobne gobe, ki vsebujejo psilocibin

Veljati je začela sprememba uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki omogoča medicinsko uporabo snovi psilocibin v odobrenih kliničnih raziskavah. Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti spremembo pozdravlja, saj odpira možnost za raziskovanje terapevtskega potenciala te snovi tudi v Sloveniji, so sporočili.

Vlada je 1. oktobra sprejela spremembo uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero so psilocibin prestavili iz prve v drugo skupino prepovedanih drog. V Zvezi nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti so ocenili, da gre za pomemben premik k znanstveno utemeljeni ureditvi, za katerega so si prizadevali več let.

Čarobne gobe, ki vsebujejo psilocibin
Čarobne gobe, ki vsebujejo psilocibin
FOTO: Shutterstock

Menijo, da je raziskovanje psilocibina pomembno, saj raziskave o tej snovi kažejo spodbudne rezultate pri zdravljenju depresije, anksioznosti in nekaterih oblikah zasvojenosti. Obstoječi načini zdravljenja ljudi s težjimi duševnimi motnjami medtem niso dovolj učinkoviti, razvoj novih psihiatričnih zdravil pa je počasen.

Sprememba ne pomeni splošne legalizacije snovi, so poudarili. Posodobljena uredba namreč proizvodnjo, promet in uporabo psilocibina v medicinske namene omejuje izrecno na odobrena klinična preskušanja v skladu z zakonom o zdravilih.

V zvezi so še opozorili, da bi morali primerljivo razvrstiti tudi psilocin, ki se pretvori iz psilocibina po zaužitju v telesu. Njuna različna pravna razvrstitev bi lahko povzročala nepotrebne administrativne in pravne zaplete pri raziskovanju, so še opozorili.

Razlagalnik

Psilocibin je naravna psihoaktivna snov, ki jo najdemo v več kot 200 vrstah gob, pogosto imenovanih 'magične' ali 'čudežne' gobe. Ko snov vstopi v človeško telo, se pretvori v psilocin, ki deluje na serotoninske receptorje v možganih, zlasti na receptor 5-HT2A. Ta proces povzroči spremenjena stanja zavesti, spremembe v zaznavanju časa, prostora in čustev, kar znanstveniki danes preučujejo kot potencialno orodje za zdravljenje trdovratnih duševnih stanj.

Razvrščanje prepovedanih drog v skupine je pravni mehanizem, s katerim države določajo stopnjo nadzora nad določeno snovjo. Prva skupina običajno vključuje snovi, ki so ocenjene kot izjemno nevarne in nimajo terapevtske vrednosti, zato je njihova uporaba strogo prepovedana. Premik v drugo skupino pomeni, da država priznava potencialno medicinsko ali znanstveno vrednost snovi, kar omogoča strogo nadzorovano uporabo v raziskovalne namene, medtem ko splošna uporaba ostaja nezakonita.

Klinično preskušanje je strogo nadzorovan znanstveni postopek, v katerem se na ljudeh preverja varnost in učinkovitost novega zdravila ali terapevtskega postopka. Preden se snov lahko uporabi v kliničnih raziskavah, mora prestati dolgotrajne laboratorijske teste. V primeru psilocibina morajo raziskovalci pridobiti posebna dovoljenja od regulatornih organov, raziskave pa se izvajajo v kontroliranih pogojih, kjer se natančno spremljajo odmerki in odzivi udeležencev, da se zagotovi njihova varnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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tron3
17. 10. 2026 09.37
Zdravilo, ki je zelo učinkovito pri zdravljenju raka, za katerega sta znanstvenika dobila Nobelovo nagrado, pa je prepovedano v Sloveniji, le zakaj sem radovedn Vi ne????
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+1
1 0
enapi
17. 10. 2026 09.28
Droge za vse in povsod.
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+1
3 2
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