Veljati je začela uredba o določitvi cen elektrike

Uredba, ki jo je v četrtek sprejela vlada, določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa zakon o oskrbi z električno energijo, ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Uredba je začela veljati danes, uporabljati pa se bo začela 1. septembra, razen del, ki določa, da dobavitelji, ki dobavljajo elektriko gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev in ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz teh kategorij, ter da odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja. Ta del se je začel uporabljati z današnjim dnem. Uredba velja do 31. avgusta 2023.