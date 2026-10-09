Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Veljati začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni

Ljubljana , 09. 10. 2026 08.22 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Redke genske bolezni

Veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada.

Namen zakona, ki ga je DZ na predlog koalicije sprejel konec septembra, je zagotoviti čim zgodnejše vrhunske zdravstvene obravnave otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji, spodbujati razvoj naprednega zdravljenja, podporo k izvajanju zdravstvene politike Slovenije na področju naprednega zdravljenja ter gospodarjenje s sredstvi za napredno zdravljenje, piše v zakonu.

Vlada mora v 15 dneh sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. V tem času mora vlada prav tako imenovati vršilca dolžnosti direktorja sklada in člane nadzornega sveta.

Redke bolezni
Redke bolezni
FOTO: Shutterstock

Organi sklada so direktor, nadzorni svet in strokovna komisija. Direktorja bo na podlagi javnega natečaja v imenovanje vladi predlagal nadzorni svet. Imenovan bo za štiriletni mandat.

Nadzorni svet ima pet članov, ki jih bo imenovala vlada na predlog dveh ministrstev, ljubljanske pediatrične klinike, nevladne organizacije, ki združujejo otroke z redkimi boleznimi oziroma njihove starše ter Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Tudi strokovno komisijo sestavlja pet članov. Dva stalna člana komisije, to sta pravnik in strokovnjak s področja zdravstvene ekonomike, bo imenoval nadzorni svet. Ostali trije člani pa bodo zdravniki.

Sklad bo moral o vlogi odločiti najpozneje v 15 dneh, če pa bi bilo potrebno dodatno mnenje, pa mora odločiti najpozneje v 45 dneh.

Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Način financiranja novega sklada je pred sprejetjem zakona naletel na kritike več nevladnih organizacij, ki so opozarjale, da bi krčenje sredstev sklada za razvoj nevladnih organizacij ogrozilo več delovnih mest in kakovost storitev teh organizacij.

Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob sprejetju zakona sicer dejal, da zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji in v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij.

Z dnem uveljavitve tega zakona sicer tudi preneha veljati zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, ki ga je DZ sprejel v prejšnjem mandatu februarja letos.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
redke bolezni zakon

Zadnji dan nagovarjanja volivcev pred referendumsko nedeljo

Zakaj se nam zdi, da ljudje tako hlepijo živeti s 500 evri socialne podpore

24ur.com Kje je zakon, ki bi pomagal otrokom? 'Družine prisiljene v zbiranje sredstev'
24ur.com Zakon o skladu za redke bolezni: 'Namen ni financiranje zdravljenj brez dokazov'
24ur.com Od vlade pričakujejo zagotovilo glede financiranja kampusa Vrazov trg
24ur.com Vlada soglaša z razrešitvijo Kopača in ustanavlja inštitut za otroške srčne bolezni
24ur.com Bo država ustanovila sklad za otroke z redkimi boleznimi?
24ur.com Zdravnikom še vedno plačilo po realizaciji, a le za izbrane storitve
24ur.com Potrdili predlog zakona o obnovi po avgustovski ujmi. Kako bo financiran?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bbcc12
09. 10. 2026 08.32
Sedaj ko Janša to naredil bo pa čudežno šlo Fides SDS zdravnik pač. A vsaj da bo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu
Dnevni horoskop: Strelce čaka zanimivo srečanje, dvojčke pa živahen dan
Dnevni horoskop: Strelce čaka zanimivo srečanje, dvojčke pa živahen dan
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Ko se dnevi krajšajo, ne pozabite na vitamin D in živila, ki ga vsebujejo
Ko se dnevi krajšajo, ne pozabite na vitamin D in živila, ki ga vsebujejo
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
dominvrt
Portal
To opravilo vam vzame 20 minut, pozimi pa naredi veliko razliko
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Hitri Gonzalez: sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce
Hitri Gonzalez: sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002