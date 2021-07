Vladna odredba: ob okužbi dihal le nujna zobozdravstvena pomoč

Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake covida-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo z novim koronavirusom, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme.

Izvajalci, navedeni v odredbi, so: Zdravstveni dom Ljubljana, Osnovno zdravstvo Gorenjske (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih), Zdravstveni dom Maribor, Zdravstveni dom Novo mesto, Zdravstveni dom Koper, Zobozdravstveni dom Nova Gorica in Zdravstveni dom Murska Sobota.