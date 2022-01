Veljati začela pokojninska novela za uskladitev pokojnin

DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na predlog poslancev DeSUS sprejel 13. januarja z 81 glasovi za in nobenim proti. Glede na novelo se bodo s 1. januarjem letos na omenjeni način dodatno uskladili pokojnine in drugi prejemki, razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka.

Predlog novele je vložila poslanska skupina DeSUS, ki je želela najprej omogočiti 3,5-odstotno izredno uskladitev za vse upokojence. Tako naj bi odpravili posledice preteklih usklajevanj pokojnin in invalidskih nadomestil, ki v času med letoma 2010 in 2015 niso bila v skladu s sistemskim zakonom. Z letom 2018 pa so se začele pokojnine usklajevati tudi izredno. S tem se je primanjkljaj zaradi prenizko izplačanih pokojnin, ki je znašal 8,4 odstotka, začel zmanjševati, tako da zdaj znaša še 3,5 odstotka, so povedali danes.

Vendar pa je koalicija vložila dopolnilo, s katerim so sledili izračunom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V skladu z njimi primanjkljaj zaradi prenizko izplačanih plač v preteklosti ni enak za vse upokojence oz. so nekateri zaradi izrednih uskladitev že v ugodnejšem položaju, kot bi bili, če bi se pokojnine usklajevale po sistemskem zakonu.