Veljati začenja novela kazenskega zakonika z redefinicijo posilstva

Novela določa, da je spolni akt soglasen, če so udeleženci podali "navzven zaznavno" soglasje bodisi z besedami ali s svojimi dejanji. Novela spreminja tudi zagrožene kazni za spolna kazniva dejanja, in sicer od šestih mesecev do petih let zapora za kaznivo dejanje posilstva. Če je to storjeno z uporabo sile ali grožnje, je predvidena kazen od enega do 10 let zapora, če posilstvo stori več oseb, pa od treh do 15 let zaporne kazni. Za kaznivo dejanje spolnega nasilja pa je predvidena zaporna kazen do petih let.