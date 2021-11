Zdravilišča in terme pokale po šivih, vikendi do konca leta že skoraj polno zasedeni

Če bi med krompirjevimi počitnicami iskali prosto sobo v vili Special Bled, je ne bi dobili. "Če čisto iskreno povem, se ne moremo pritoževati, bilo je veliko povpraševanja," je zadovoljen Gašper Špec, lastnik vile Special Bled.

Vse sobe so šle za med, skorajda samo slovenski gosti, ki so unovčili bone – dokler še lahko. Od začetka krompirjevih počitnic je bilo največ unovčenih bonov ravno v nedeljo – starih in novih skupaj nekaj čez 26 tisoč. "Marsikdo ni prišel tja, kamor bi želel, ker se je prepozno začel za te stvari zanimati," doda Špec.

A letošnjih novih bonov še ni unovčilo kar 42 odstotkov Slovencev. Nekateri, ki so že uporabili bon 21, pa ga niso v celoti. Državo so novi boni doslej stali nekaj čez 82 milijona evrov, unovčenih pa je bilo 58 odstotkov bonov.

Povpraševanje za prihodnja meseca je veliko, posebej v drugi polovici decembra. Špec ob tem svetuje: "Naj poskušajo priti med tednom, ko je veliko prostih mest in so dodatne ugodnosti, vikendi so problematični."

Nekateri so tudi mnenja, da so zaradi velikega povpraševanja cene ponekod poletele v nebo. Na Obali je denimo z danes na jutri skorajda nemogoče najti hotelsko sobo pod 50 evrov na noč. "Pravično je, da so cene take kot dogovorjeno, kot vemo, se zaradi bonov ne smejo spreminjati," še pojasni Špec. Priznajo pa, da imajo tedenski gostje predvsem več miru. Ne le za kratek oddih, spomnimo, da bone 21 lahko uporabimo tudi za druge dejavnosti – a le še slabih 9 tednov.