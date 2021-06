Veljavnost brezplačnih vozovnic avtomatsko podaljšana za leto dni

Sklep o podaljšanju veljavnosti vozovnice je podpisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Zaradi omejitev izvajanja javnega prevoza potnikov, ki jih je vlada odredila zaradi covidne epidemije, upravičenci namreč javnega prevoza niso koristili ali so ga uporabljali v zmanjšanem obsegu, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.

Upravičencem, ki so imeli v drugi polovici lanskega leta veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, se tako za eno leto avtomatsko podaljša veljavnost vloge za izdajo vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost izdane vozovnice glede na datum veljavnosti. Vozovnicam z veljavnostjo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se veljavnost denimo podaljša do 30. junija 2022, vozovnicam z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021 pa do 31. julija 2022, so ponazorili na ministrstvu za infrastrukturo.

Za podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice ni treba znova vložiti vloge, saj se to opravi avtomatsko. Organ javnega potniškega prometa bo sam preveril, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, so zagotovili na ministrstvu.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki bodo imeli v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se obdobje veljavnosti vozovnice podaljša do 31. avgusta 2021. Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2. julija in je brezplačno.

Ukrep vozovnic za brezplačen prevoz je zaživel julija lani. Do brezplačnega medkrajevnega prevoza so upravičeni upokojenci oz. starejši, ki niso v delovnem razmerju in ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Upravičeni so tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani. Gre za okoli 600.000 ljudi.