Na obalnih hitrih cestah vinjet ne bo, veljavnost ostalih podaljšali za štiri mesece

"Kot vlada smo sprejeli predlog interventnega zakona, ki ga pošiljamo v DZ, glede uporabe vinjet. Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in zaradi kakovosti uporabe avtocest se veljavnost vinjet podaljšuje za štiri mesece za tiste vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra 2025," je na regijskem obisku v Pomurju po seji vlade sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon.
Prometna problematika v slovenski Istri
Odsek hitre ceste H5 in H6 bodo z uredbo prekategorizirali v glavno cesto. "To pomeni, da na tem delu slovenske Istre s 1. januarjem 2026 ne bo več potrebno imeti vinjete," je pojasnil Arčon.
