Na obalnih hitrih cestah vinjet ne bo, veljavnost ostalih podaljšali za štiri mesece

Murska Sobota, 15. 10. 2025 10.50 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
32

Vlada s 1. januarjem 2026 odpravlja uporabo vinjet na obalnih hitrih cestah, zaradi številnih del na avtocestah pa z interventnim zakonom podaljšuje veljavnost vinjet za štiri mesece. Podaljšali bodo tiste vinjete, ki bodo veljavne na dan 1. 12. 2025.

Znak za vinjeto
Znak za vinjeto FOTO: Bobo

"Kot vlada smo sprejeli predlog interventnega zakona, ki ga pošiljamo v DZ, glede uporabe vinjet. Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in zaradi kakovosti uporabe avtocest se veljavnost vinjet podaljšuje za štiri mesece za tiste vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra 2025," je na regijskem obisku v Pomurju po seji vlade sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon

Prometna problematika v slovenski Istri

Odsek hitre ceste H5 in H6 bodo z uredbo prekategorizirali v glavno cesto. "To pomeni, da na tem delu slovenske Istre s 1. januarjem 2026 ne bo več potrebno imeti vinjete," je pojasnil Arčon.

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
15. 10. 2025 11.15
+1
o loš levičarska....
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
15. 10. 2025 11.11
+0
Grem stavit v božičnico, da turisti ne bodo prepoznali prečrtan znak za vinjeto kot cesta brez vinjete.🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 1
NeXadileC
15. 10. 2025 11.11
+2
"Obalne hitre ceste" ?!? Pa imamo eno le, Škofije - Izola.
ODGOVORI
2 0
Sarko Sarko
15. 10. 2025 11.10
+3
dol s to butasto golobjo vlado čimprej
ODGOVORI
6 3
ManBoy
15. 10. 2025 11.10
+5
Halo? Kaj pa Koroška, kdaj dobimo popust na cestnine, ker se vozimo še po rimskih tlakovanih cestah?
ODGOVORI
6 1
lycan
15. 10. 2025 11.08
+11
In imamo nov predvolilni bombonček. Sedaj bo sledilo usutje, ukinitev vinjete na štajerski hitri cesti, ukinitev vinjete na severni Ljubljanski obvoznici, ki je klasificirana kot hitra cesta. Naredili so si oslovsko uslugo. Ukinitev vinjete na Primorskem pa pomeni da bodo od tega največ profitirali tujci.
ODGOVORI
11 0
St. Gallen
15. 10. 2025 11.07
+10
V Svici je vinjeta borih 45€ za 14 mesecev.btw
ODGOVORI
10 0
Jezna Jasna
15. 10. 2025 11.12
+0
Napiši še, da poznajo samo letno vinjeto. Ni dnevne, tedenske, mesečne. Obstaja samo letna, ki se bo kmalu podražila na 80 frankov. To bi morala tudi Slovenija uvesti.
ODGOVORI
1 1
galeon
15. 10. 2025 11.06
+5
Predvolilni bombončki. Golobnjak izkaži se in reci, da ni potrebno imet vinjet v Ljubljanskem obroču do prvih izvozov v vseh smereh. Ajde, da te vidim junak.
ODGOVORI
5 0
Sarko Sarko
15. 10. 2025 11.06
+0
levaki bedaki
ODGOVORI
1 1
Dragica Cegler
15. 10. 2025 11.05
+2
Joe7 Ja res bravo.,sedaj ponudijo malenkosti,ko pa jih bodo tebi podobni spet postavili na oblast,nam bodo pa dali davke in prispevke,ki bodo veliko večji,kot je vrednost ene vinjete.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
15. 10. 2025 11.05
+4
Zakaj pa Ljubljanski obroč ni brez vinjete.
ODGOVORI
7 3
Groucho Marx
15. 10. 2025 11.04
+5
Pernati, nič ti ne bo pomagalo. Treh let terorja in omalovaževanja poštenih delovnih državljanov nekaj bonbončkov ne bo izbrisalo. Čez pol leta si adijo.
ODGOVORI
6 1
Primula1
15. 10. 2025 11.03
+4
Ta vlada, namesto, da bi odstavila ministrico za infrastrukturo in zamenjala vodstvo Darsa, ker so zastoji (to je dokazano) posledica slabe koordinacije gradbenih del, meče bombončke. In narod bo nadvesel, ker do 1.5. ne bo rabil kupiti nove vinjete. Pa kaj, če bo še vedno stal v kolonah. Tega svet ni videl.
ODGOVORI
4 0
joko23 1
15. 10. 2025 11.03
-10
Golob vsa čast! dobiš moj gias.
ODGOVORI
1 11
Jezna Jasna
15. 10. 2025 11.15
😂😂😂 Danes boš rekorder po minusih. Kevdru se meša.😂
ODGOVORI
0 0
Jezna Jasna
15. 10. 2025 11.02
+2
Fer poteza. Letos sem se kljub vinjeti veliko prevozila po starih magistralkah, da sem se izognila zastojem.
ODGOVORI
4 2
pietro
15. 10. 2025 11.07
+1
za kolo pa res ne rabiš vinjete
ODGOVORI
1 0
Primula1
15. 10. 2025 11.01
+13
Spet predvolilni bombončki?! Ljubljančani sedaj upraivčeno zahtevamo, da se ljubljanski ring izvzame iz vinjetnega sistema.
ODGOVORI
15 2
Tavullia46
15. 10. 2025 11.01
+10
So zabredli do vratu in ne vejo kaj bi še ponudili, da obdržijo stolčke,... Račun dobimo naknadno v obliki dodatnih obdavčitev in upora krajev s podobnimi odseki,...npr ljubljanska obvoznica,...
ODGOVORI
11 1
Joe70
15. 10. 2025 11.00
-4
Bravo!
ODGOVORI
0 4
paru
15. 10. 2025 11.00
+10
VOLITVE SE BLIŽAJO... Janša prihaja...
ODGOVORI
12 2
Hugh_Mungus
15. 10. 2025 11.05
+0
Janši prihaja samo v sanjah. Vlade videl več ne bo nikoli
ODGOVORI
2 2
mackon08
15. 10. 2025 10.59
Slash še ti ni dovolj?
ODGOVORI
0 0
