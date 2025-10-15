Na obalnih hitrih cestah vinjet ne bo, veljavnost ostalih podaljšali za štiri mesece

"Kot vlada smo sprejeli predlog interventnega zakona, ki ga pošiljamo v DZ, glede uporabe vinjet. Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in zaradi kakovosti uporabe avtocest se veljavnost vinjet podaljšuje za štiri mesece za tiste vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra 2025," je na regijskem obisku v Pomurju po seji vlade sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon.