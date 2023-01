Sneg in veter podrla streho velodroma v Češči vasi

Kot so nam pojasnili v Zavodu Novo mesto, ki upravlja z velodromom, so center od petka naprej, ko je bil napovedan sneg, dodatno ogrevali in s tem skušali preprečiti, da bi sneg zastajal na strehi. Ves čas so bili tudi v kontaktu s podjetjem, ki je lastnik šotora. Šotor so dodatno napihnili in povečali tlak, da je bil velodrom stabilnejši. Kljub temu se je na vrhu strehe nabiral težek sneg. Streha se je nato pod težo snega sesedla, dodatno škodo je povzročil tudi veter, je sporočil Mitja Valentinc iz zavoda.