Velov ni priznal krivde, obtožbe označil za 'zlonamerne in neutemeljene'

Igor Velov je v izjavi po naroku dejal, da gre za zlonamerne in neutemeljene obtožbe. Prepričan je, da se bo to skozi postopek tudi dokazalo. Zagovornik Kovačič Mlinar pa je ocenil, da je že preiskava pokazala, da obtožbe o neupravičenem zahtevanju darila ne držijo, da jih ni potrdila nobena priča.

Še preden je Velov postal direktor agencije, je bil lastnik avtošole in davčni dolžnik. Leta 2015 pa so policisti na njegov dom potrkali zaradi nasilja v družini. Večkrat naj bi se znesel nad svojo soprogo. Velov dejanja tedaj ni zanikal, dejal je le, da so to zasebne zadeve, ki ne vplivajo na njegovo službo. Kranjsko državno tožilstvo je od pregona odstopilo, saj po njihovih pojasnilih ni bilo dokazov, da bi izvršil kaznivo dejanje.