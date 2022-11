'Vem več, kot povem. Ostalo je shranjeno. Če se mi kaj zgodi, bo prišlo v javnost'

Eriku Breclju so grozili, da bo končal s kroglo v glavi, a kljub temu še naprej opozarja na korupcijo v zdravstvu, ki ima, kot pravi, za posledico smrti bolnikov. Tiho ni bil niti v predsedniški kampanji, kjer je novoizvoljeni predsednici Nataši Pirc Musar očital, da je tam, kjer se ji splača in da mu je grozila.

Erik Brecelj in Uroš Slak v oddaji Ena na ena

Urošu Slaku je v oddaji Ena na ena povedal tudi, da je na volitve za predsednika države šel samo v prvem krogu, saj smo le takrat imeli po njegovem mnenju možnost izvoliti moralno avtoriteto. V drugem krogu se volitev ni udeležil, saj meni, da so ljudje v drugem krogu izbrali samo spol. Dodal je, da se bo Pirc Musarjeva morda trudila postati moralna avtoriteta, ampak na podlagi vsega, kar je sam z njo doživel, pravi, da ni moralna avtoriteta in prav se mu zdi, da državljani to vedo.

Brecelj je pojasnil še, da je bil po njegovem mnenju edini predsednik države, ki se je postavil na stran majhnih ljudi in hkrati dvignil glas tudi proti ljudem, ki so škodljivi naši državi, ki plenijo po državi in jih ne zanimajo državljani, zdaj že pokojni Janez Drnovšek. Pri vseh ostalih predsednikih se ne spomni, da bi se kdo obrnil proti podzemlju.

Več pa v oddaji Ena na ena danes ob 17.40.