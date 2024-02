'Svojo objektivno odgovornost prevzemam, a tukaj gre za paciente'

Ministrica je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila, da so vse ukrepe pripravili že v petek, uskladila jih je tudi s predsednikom vlade, zato njena prisotnost na seji vlade ni bila ključna. " Enodnevna odsotnost ministrice zagotovo ne more ogroziti celotnega zdravstvenega sistema, poleg tega pa sem bila cel dan dosegljiva ," je dejala.

Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel je glede na funkcijo politično objektivno odgovorna za delovanje slovenskega javnega zdravstva. Se bo to sesulo ravno v času njenega mandata? Kdo bo prevzel odgovornost, če ljudje ne bodo mogli do zdravnika – zdravniki ali vladajoča politika? Kaj nas čaka od petka naprej, ko preneha veljavnost soglasij? In kako si je lahko privoščila dopust na dan, ko je vlada sprejemala ukrepe za zaščito javnega zdravstva?

Doslej se ta model pogajanj ni obnesel – sindikat Fides vztraja, naj vlada najprej izpolni podpisan dogovor z njimi o povišanju plač za starejše zdravnike, potem pa se lahko šele pogajajo o stebru. Ministrica pravi, da se zaveda, kakšne so stavkovne zahteve. "Vemo, da smo se znašli v neki pat poziciji, tudi vemo, zakaj, dejstvo pa je, da vlada v tem trenutku Fidesu ne more ponuditi nekih ukrepov, ki bi imeli finančni učinek v letu 2024. Smo jim pa dali druge ponudbe, ki so bile zelo konkretne, vendar zaenkrat še nismo našli neke skupne točke."

Na vprašanje, zakaj se kot ministrica ne pogaja z zdravniki, je odvrnila, da to počne vladna pogajalska skupina, ki je povsem kompetentna. " Se pa udeležujem vseh drugih srečanj in sestankov s Fidesom, tudi prejšnji teden smo se skupaj s predsednikom vlade srečali dvakrat in se pogovarjali. Teh srečanj se bom absolutno udeleževala tudi v prihodnje in kadarkoli bo to potrebno.

Poudarila je tudi, da vlada ne zanika, da ni izpolnila obljub iz sporazumov, "za kar obstajajo objektivni razlogi, ki so jih ostali sindikati razumeli". "Fides vztrajno vabimo na stebrna pogajanja, ker menimo, da se je treba pogajati skupaj, z vsemi poklici v zdravstvu. Naj spomnim – kadar koli smo se do sedaj pogovarjali samo z eno poklicno skupino v zdravstvu, je to pripeljalo do velikih nesorazmerij, ki so pripeljala ravno do tega, kar imamo danes. Zato se želimo tokrat pogajati z vsemi skupaj na stebru."

In kako bodo presekali ta gordijski vozel? Ministrica pravi, da si vsi prizadevajo, da bi zaključili s stavko, ki ni dobra za nikogar. "Pogajanja se bodo nadaljevala, zelo aktivno, vse ponudbe Fidesu so konkretne, aktivno jih vabimo na pogajanja. Veste pa, da sta za nek dogovor potrebna dva. In mislim, da se bomo morali dogovoriti, vzpostaviti komunikacijo, ker vsi razumemo, da je stavka slaba."

Kaj torej prinaša petek s prenehanjem soglasij za nadurno delo? Po besedah ministrice bosta v petek zagotovljena nujna medicinska pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo. Z ukrepi, ki jih je sprejela vlada, želijo organizirati delo z razpoložljivimi kadri, ki bodo ostali tudi po umiku soglasij na način, da bodo tudi druge storitve še vedno čim bolj dostopne pacientom.