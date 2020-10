'Vemo, kako viharno se je obračal tok zgodovine in kako uspešno smo krmarili'

Državna proslava na predvečer dneva reformacije je sledila scenaristični zasnovi "odtisa misli" posameznic in posameznikov, ki so zaznamovali tisto, kar nas je vzpostavilo in nas ohranja kot narod. Proslavo je pripravila ustvarjalno-izvedbena skupina v sestavi Gregor Guštin, Marko Glavač, Igor Pirkovič, Marko Hatlak in Uroš Novak.

Slavnostni govornik predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je spomnil, da je duh reformacije za vselej osvojil Evropo in z njo slovenske dežele. Reformacija je svetu prinesla osvoboditev od spon preteklosti, pomenila je avantgardo s poudarkom na drznosti upati si gledati naprej. "Vemo, kako viharno se je nato obračal tok zgodovine in kako uspešno smo Slovenke in Slovenci krmarili v teh vodah. Proces celostnega preoblikovanja, kar reformacija v svojem bistvu tudi je, je trajal vse do nastanka lastne države Republike Slovenije," je povedal predsednik DS.

Kovšca je reformacijo postavil tudi v aktualni kontekst. "Na nas je, da znamo prepoznati temeljno spoštovanje do izročila reformacije, ki je zaradi svoje daljnosežne politične in kulturne vloge preseglo prvotni verski pomen. Izročila, ki nam lahko v teh res hudih in težkih korona časih pomagajo preživeti, pa ne le preživeti, temveč dobro in polno živeti," je povedal.

"Prav koronavirus, ta nevidni sovražnik, proti kateremu bijemo bitko, ogroža temeljne postulate demokracije, kot so svoboda, odprtost, zdravje ... Odtujevanje družbe, zapiranje za štirimi zidovi, brezstičnost, digitalizirana izolacija, medgeneracijski konflikt ... nova realnost, s katero se sooča ves globalni svet, ne le Slovenija," je poudaril Kovšca.

Slavnostni govornik je zato toliko bolj poudaril srž reformatorskega gibanja, "ki se skriva prav v moči posameznika kot človeka, v njegovi individualni svobodi in družbeni odgovornosti. Moderna družba, kateri pripadamo, ne sme zanemariti razsežnosti duhovnega sveta na račun tehnološkega napredka in ekonomske rasti".

Tudi praznično bogoslužje ob dnevu reformacije je bilo letos mogoče spremljati v obliki televizijskega prenosa iz evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice, bogoslužje je potekalo brez prisotnosti vernikov. Vodil ga je častni škof Evangeličanske cerkveGeza Erniša, ki si je med drugim zaželel, da bi posebej v sedanjih časih, med izzivi katerih je tudi covid-19, našli moč za premagovanje strahu, osamljenosti in malodušja ter da bi prevzeli bremena tistih, ki težko živijo.