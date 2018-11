Vence bodo polagali Pahor, Šarec in Židan

Predsednik DZ Židan in predsednik vlade Šarec pa bosta v Ljubljani položila vence k pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91, k spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, k Lipi sprave in h kostnici žrtev 1. svetovne vojne na Žalah. Še prej bo premier Šarec položil venec k spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku.

Pri grobnici na sv. Urhu bo žalna slovesnost, kjer bo imel nagovor evropski poslanec Igor Šoltes(Zeleni), udeležila pa se je bosta tudi poslanca Jani Möderndorfer(SMC) in Marko Koprivc (SD) ter položila venec.