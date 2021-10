Venom 2: Akcijski ZF spektakel, ki končno podira blagajniške rekorde tudi pri nas

Dolgo pričakovano nadaljevanje zgodbe o nenavadnem junaku oz. protijunaku, ki nas je pred leti tako močno očaral, je končno tu.

icon-expand Venom 2 FOTO: Arhiv ponudnika

Venom 2 prihaja ekskluzivno v kinematografe 14. oktobra. Vstopnice so že v prodaji in po prvih blagajniških rezultatih dveh največjih kinematografskih trgov na svetu – Amerike in Rusije – ni težko ugotoviti, kako si je občinstvo želelo ponovno doživeti enega izmed najbolj priljubljenih Marvelovih likov, pa tudi na splošno uživati ob blockbusterjih v temi kinodvoran. Film je v ZDA namreč samo v prvem vikendu iztržil več kot 90 milijonov dolarjev in s tem postavil rekord za najuspešnejšo filmsko premiero od začetka pandemije. Obenem pa velja tudi za drugo najuspešnejšo premiero kateregakoli filma v oktobru doslej. Na prvem položaju še vedno močno vztraja kultni Joker s Joaquinom Phoenixom v režiji Todda Philipsa. Na drugem koncu sveta pa je Venom 2 dosegel tretji najboljši vikendski izkupiček, kar jih je kdaj bilo v Rusiji. Zato je pričakovati, da bo film Andyja Serkisa z enakim zagonom nadaljeval svoj pohod po kinematografih vsega sveta tudi od tega tedna, ko bo prišel v svetovno distribucijo.

V filmu Venom 2 Eddie Brock (Tom Hardy) in Venom še naprej skušata živeti v sožitju. Novinar Eddie Brock, ki je še vedno gostitelj simbiota Venom, se zaplete s pobeglim serijskim morilcem Cletusom Cassidyjem (Woody Harrelson) in njegovim simbiotom Carnageem ter njegovo bodočo nevesto Shriek (Naomie Harris). Cletus Cassidy uživa v svobodi in se loti uničevalnega načrta epskih razsežnosti, da bi se maščeval vsem, ki so mu stali na poti. Zanimivo je, da je s Kelly Marcel zgodbo drugega Venoma zasnoval sam Tom Hardy, med oboževalci pa se veliko ugiba, koga in kaj lahko pričakujemo v končni špici, v katero se običajno vrine prizor, ki nam daje slutiti, v katero smer se bodo obrnili prihodnji dogodki v Marvelovem svetu.

