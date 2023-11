'Z golom življenja je poplačal vse trpljenje za nazaj'

Nogometno igrišče ob osnovni šoli Vojnik je kraj, kjer se je pred skoraj četrt stoletja začela posebna zgodba. Na tej travi se je začel kaliti nogometni biser, ki je potrdil vrnitev države na nogometni zemljevid sveta.

"Tukaj smo igrali nogomet, bili smo stari 6, 7 let, super spomini," pripoveduje prijatelj Marko Padarič, ki zdaj v Vojniku skrbi za naslednjo generacijo nogometašev.

Da je bil Benjaminu na prvem mestu vedno le nogomet, pripoveduje njegov oče. "To je bilo njemu vse, bila je želja, da bo nekoč postal." Pripoveduje, da se ga ni dalo ločiti od žoge ter da zanj nič drugega ni obstajalo. "Nogometni geni so verjetno moji," pravi oče, atletski od mame, da je izreden talent je bilo tako jasno že kmalu.

"Nismo vedeli, da mu bo res tako uspelo, ampak vedno je imel nekaj več, se je videlo, da ima nekaj v nogah," pove prijatelj Marko. Oče pa, da so kmalu prepoznal, da je drugačen od ostalih nogometašev v generaciji ter da so ga zato tudi poslali v Celje.

V knežjem mestu je nato vstopil tudi med profesionalce in že v prvi sezoni postal najboljši igralec slovenske lige – s čimer nikakor ni potešil svojih apetitov. Oče je povedal, da so prestop iz Celja v København dojemali zelo stresno, ker je bil Benjamin star 21 let in se je zgodil hitro.

Cela kariera se je nato odvila, kot bi trenil. Sledila je selitev v Kijev, kjer se je čez noč znašel v vojni. "Bilo je zelo, zelo pestro, predvsem zato, ker ne veš, kaj te čaka." S pomočjo poljskega reprezentanta in njihovega veleposlaništva je zapustil državo.

Popolnega miru ni našel niti v Atenah, kjer so se začeli z njegovim zasebnim življenjem ukvarjati tabloidi. A v 86. minuti sinočnje tekme je bilo vse trpljenje poplačano. "Nagrada za nazaj, za ves trud, za vse slabe trenutke. Včeraj je naredil nekaj, da je sprostil frustracije, nekaj zase, nekaj za Slovenijo."

Gol je poklonil tudi očetu za rojstni dan. Izvedel je klasiko, ki jo je že v otroštvu izpilil prav v Vojniku. "To so njegovi goli, to je treniral v Vojniku, ko smo bili na igrišču. Štop, dribling v desno in dolgi strel. To je njegova specialiteta," pove prijatelj Marko.

"Kar se tiče Benija? Nor je zadosti, da je dal takšen gol, kot je dal, to mislim, da je najboljša ocena," je po tekmi dejal selektor Matjaž Kek. Češnja na torti izjemnega zasuka kariere. Da bi le tako nadaljeval tudi v Nemčiji, si želijo njegovi domači, z njimi pa se najbrž strinja vsa država.