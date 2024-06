Vere navijačev Mavericksov ne more omajati nič

Pot do naslova prvaka v ligi NBA postaja za košarkarje Dallas Mavericksov vse bolj strma. Predvsem zaradi slovenskega zvezdnika Luke Dončića so se sicer dobro upirali domačemu Bostonu in imeli možnost za zmago, a na koncu izgubili 105 proti 98. Zdaj se obe moštvi selita v Dallas, Celticsi pa za naslov potrebujejo le še dve zmagi. Množica navijačev v zelenem je ob predstavah domače ekipe razumljivo navdušena, toda niti pristaši Dallasa predvsem zaradi Luke Dončića še niso izgubili upanja.