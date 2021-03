'EU naj ukrepa, preden Slovenija prevzame predsedovanje EU'

Evropski poslanec in nekdanji vodja skupine liberalcev (ALDE) v Evropskem parlamentu, Guy Verhofstadt , je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se napad Janeza Janše na svobodo medijev nadaljuje. "Ali lahko Evropska komisija in Evropski svet ukrepata, preden Slovenija prevzame predsedovanje EU in postane tretji antidemokratični kandidat, po Poljski in Madžarski?"

Po Janševi 'basni o vojni z mediji', aferi z medijsko zakonodajo ter financiranjem STA se premierjevi napadi na svobodo medijev vse bolj selijo na evropsko prizorišče. Za to je premier poskrbel že ob nedavnem napadu na novinarko bruseljskega medija Politico zaradi članka "o slovenski vojni z mediji". Seveda na Twitterju je Janša novinarko obtožil, da"ji je bilo naročeno, naj ne pove resnice"ter da je citirala skrajno levičarske neznane vire in zanemarila vire z integriteto. V bran so ji tedaj stopili številni novinarski kolegi in mediji. Že tedaj se je odzval tudiVerhofstadt in na Twitterju zapisal, da ko "novinarka postavlja vprašanja o medijski svobodi, ustrahovanje ni odgovor".