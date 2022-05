Verhovnikova zavrnila priznanje krivde pri poskusu umora v Poljčanah

Prav tako je zahteval izločitev privolitve obtožene, ki jo je ta dala policistom za odvzem njenega telefona, čemur je tožilka nasprotovala, češ da je Verhovnikova podpisala pisno privolitev. Seničar je sicer vztrajal, da je dokument podpisala kar nekaj zatem, ko so ji telefon odvzeli in se je nahajal v rokah policistov.

Tudi zato je predlagal še zaslišanje policistov, ki so sodelovali pri njenem pridržanju, tako ena kot druga stran pa sta predlagali še zaslišanje že obsojenega Aljaža Verhovnika. Obramba bo skušala dokazati tudi, da sta se Verhovnik in oškodovanec poznala že iz časov obiskovanja šole in da ne drži, da se pred dogodkom nista poznala.

Spomnimo

Do dogodka, ki se na srečo ni končal z najhujšimi posledicami, je prišlo 16. januarja letos v poznih večernih urah, ko se je 24-letni Verhovnik pripeljal v Poljčane in enako starega oškodovanca pričakal v bližini njegovega doma, da bi ga umoril in se ga tako skupaj s soprogo za vselej znebil. Slednji je namreč bil pred tem tudi sam partner tri leta mlajše Verhovnikove in je na sodišču sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.