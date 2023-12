Verhovniku pet let zapora za poskus uboja v Poljčanah

Ker Verhovnik doslej še ni bil kaznovan, ima redno službo in skrbi za partnerko ter otroka, je zagovornik, ki je ocenil, da je zahteva tožilstva po šestih letih zapora previsoka, predlagal, da sodišče, če se bo odločilo za obsodilno sodbo, izreče čim nižjo kazen ali pa alternativni način prestajanja kazni z delom v splošno korist.

Sodnega senata mu ni uspelo prepričati, saj so Verhovnika obsodili na pet let zapora in ga hkrati zaradi nizkih prihodkov oprostili plačila sodnih stroškov. V kazen mu je sicer vštetih tudi leto in en mesec, ki jih je obtoženi že preživel v priporu, preden je bil izpuščen na prostost.

Kot je v obrazložitvi pojasnila sodnica Blažeka, so bili očitki v celoti dokazani, prav tako ni dvoma, da je bil oškodovanec poškodovan s strani Verhovnika. Slednji je sprva celo priznal poskus umora in bil zanj obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče razveljavilo sodbo in jo vrnilo prvostopenjskemu sodišču. Pozneje je spremenil svojo zgodbo, češ da oškodovancu ni želel vzeti življenja in da je bil ob priznanju zmanipuliran s strani Policije.

Tožilka je bila kljub leto nižji izrečeni kazni zadovoljna z izrečeno sodbo, enako pa je zatrdil tudi odvetnik Weindorfer. Oba bosta o morebitni pritožbi še razmislila po prebrani pisni obrazložitvi sodbe. Sodba tako še ni pravnomočna.