Veriga dobrih ljudi v živalski vrt odpeljala 85 otrok

Kot pojasnjujejo, sta pri družinah v stiski zabava in brezskrbno druženje na zadnjem mestu, saj se starši ukvarjajo z reševanjem svojih težav. "Zato je izrednega pomena, da se družina poveže in kot osnovna celica tudi okrepi," so prepričani.

Dogodek so popestrile tudi delavnice. Med drugim so za otroke organizirali poslikavo obrazov in druge zabavne igre, s katerimi so spodbudili gibanje in kreativnost. Dopoldne so si otroci lahko ogledali predstavo Nerodni kuhar, ki jo je pripravil Jaka Srpčič iz Tovarne zabave.

"Današnji dan je bil neverjeten. Dobili smo možnost obiska živalskega vrta, ki je že sam po sebi veliko lepo doživetje, poleg tega smo si ogledali, po mojem mnenju, najboljšo predstavo. Bila je smešna, igriva in zabavna. Ko vidiš otroka, da se ves čas smeji iz srca in potem o predstavi govori s takim žarom in veseljem, je res neprecenljivo," je povedala ena od mam, ki je z otroki obiskala živalski vrt.