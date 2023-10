Verižna reakcija: vlada odloča o nadzoru na meji s Hrvaško in Madžarsko

Vse več držav v Evropi se odloča za krepitev nadzora na mejah. Med njimi je tudi Slovenija. Ta je sledila potezi Italije, ki je to storila zaradi povečanja nevarnosti terorizma ob nedavnih napadih v Bruslju in Parizu. Italija nadzor na meji s Slovenijo uvaja v soboto za deset dni z možnostjo podaljšanja. Tudi Slovenija je včeraj oceno ogroženosti zaradi terorizma dvignila na srednjo stopnjo.

Hrvaško notranje ministrstvo se je za zdaj zelo skromno odzvalo na vprašanja medijev. Sporočili so, da "spremljajo razvoj situacije in odvisno od potreb prilagajajo policijski sistem".

Stanje v schengenskem območju bo sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu, ki se ga bo udeležil tudi minister Boštjan Poklukar.

Obenem se bodo ministri posvetili posledicam spopadov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas za notranjo varnost v državah članicah. Poleg morebitnega migracijskega pritiska so to še porast sovražnega govora, antisemitizem ter protesti, povezani z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Razpravo bosta zaznamovala nedavna teroristična napada v Franciji in Belgiji.

Z napadoma je povezana tudi razprava o vračanju migrantov brez dovoljenja za bivanje v tretje države. Strožja pravila na področju vračanja migrantov določa pakt o migracijah in azilu, ki bo prav tako na dnevnem redu ministrskega zasedanja.