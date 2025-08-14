Svetli način
Slovenija

'Verjamemo v politiko pritiska s sankcijami na Rusijo'

Ljubljana, 14. 08. 2025 19.19 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
22

Priprave na srečanje Trump-Putin pozorno spremljajo tudi evropski voditelji, ki so bili v vojaškem konfliktu doslej tesni zavezniki Ukrajine. Čeprav tokrat niso v prvih diplomatskih vrstah, so ključni politiki na stari celini previdno optimistični glede možnosti za mir, pri čemer opozarjajo, da mora morebiten dogovor med svetovnima supersilama ščititi ne le ruske in ameriške, ampak tudi ukrajinske varnostne interese. Kakšna pa so pričakovanja in interesi slovenske zunanje politike?

Na Downing Streetu v Londonu sta se danes prijateljsko objela britanski premier Starmer in ukrajinski predsednik Zelenski. Njun pogovor pred jutrišnjim diplomatskim vrhuncem na Aljaski je trajal približno uro, iz urada britanskega premierja pa so sporočili, da obstaja možnost za napredek, če bo Putin dokazal, da glede miru misli resno. Že včeraj pa se je Zelenski o podobnih temah pogovarjal v Berlinu. 

Volodimir Zelenski pri Keiru Starmerju
Volodimir Zelenski pri Keiru Starmerju FOTO: AP

"Do zdaj so vse pogovore, ki so bili s Putinom v zadnjih treh letih in pol, spremljali vse močnejši vojaški odgovori. Tokrat mora biti drugače, sicer pogovori niso verodostojni in neuspešni," je o geopolitičnem dogajanju povedal nemški kancler Friedrich Merz

Pri tem je Nemčija napovedala, da bo prek mehanizma zveze Nato Ukrajini namenila 500 milijonov dolarjev (429 milijonov evrov) za nakup ameriškega orožja. Razvoj dogodkov pa pozorno spremljajo tudi v Parizu in Bruslju. "Resnično je zelo pomembno, da Združene države Amerike na tem srečanju dosežejo premirje. To pobudo podpiramo, tako kot iniciativo za novo izmenjavo zapornikov in izpustitev otrok," pravi francoski predsednik Emmanuel Macron. "To ni le vojna za Ukrajino, ampak tudi za obrambo mednarodnega prava, ki mora prevladati nad silo," o razsežnosti konflikta pravi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa

Slovenija podpira prizadevanja za končanje vojne in dosego trajnega ter pravičnega miru, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu.
Slovenija podpira prizadevanja za končanje vojne in dosego trajnega ter pravičnega miru, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu. FOTO: Bobo

Kakšna so pričakovanja in interesi Slovenije?

Na Mladiki pravijo, da Slovenija podpira prizadevanja za končanje vojne in dosego trajnega ter pravičnega miru na podlagi ustanovne listine Združenih narodov. 

"Kakršenkoli mirovni dogovor mora vključevati trdna varnostna zagotovila za Ukrajino in temeljiti na mednarodnem pravu, vključno z načelom suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Rusija je agresor in agresija ne sme biti nagrajena. Spreminjanje mednarodno priznanih meja s silo je nedopustno in bi predstavljalo nevaren presedan v mednarodni skupnosti, vključno z morebitnimi posledicami na Zahodnem Balkanu," pri čemer na ministrstvu Tanje Fajon še naprej verjamejo v politiko pritiska s sankcijami na Rusijo ter pomoči Ukrajini na njeni poti do članstva v Evropski uniji.

Preberi še Trump: Obstaja 25-odstotna verjetnost, da srečanje s Putinom ne bo uspešno
Ukrajina Rusija mir sankcije Evropska unija
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nebel
14. 08. 2025 20.34
Potem so naši prav tako neumni in samodestruktivni, če verjamejo v politiko učinkovitosti sankcij in koliko nas potem te stanejo. Pojdite se te igrice za svoj denar, ne za našega.
ODGOVORI
0 0
periot22
14. 08. 2025 20.32
Slava Rusiji, evropski politiki pa itak ne razmišljajo ker nimajo s čim žal pa v škodo lastnega naroda!!!!!!!!
ODGOVORI
0 0
2mt8
14. 08. 2025 20.29
Dokler zunanje ministrstvo zavlačuje in se spreneveda s sankcijami za Dodika, potem je jasno, da je pod mizo na strani Rusije. Pač, nad mizo kima Bruslju, pod mizo pa Moskvi.
ODGOVORI
0 0
nelika123
14. 08. 2025 20.28
Jaz podpiram pristop Rusije v Eu.Le tako bo mir
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
14. 08. 2025 20.28
+1
Kakšni pritiski neki, pluvate v lastno skledo...
ODGOVORI
1 0
Joakim
14. 08. 2025 20.25
+2
Verjamejo na zunanjem ministrstvo. Kaj ljudje verjamejo je pa druga stvar.
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
14. 08. 2025 20.25
+2
Za slovenxe vam je pa figo mar
ODGOVORI
2 0
MucaNeGrize
14. 08. 2025 20.23
+3
kakšna otročja farsa...kot da bo eu " politike " kdo vs ukrajina kaj vprašal....sedaj krulijo o možnem sporazumu ...na precej deguntanten način....isti tej / in njihovi predhodniki so sopodpisniki Minsk 1 in 2....to so ta zahodna zagotovila oziroma jamstva....niti ene točke uktajina NI izponila in NITI enkrat eu to NI zahtevala od ukrajine....nasprotno...podpihovala in oboroževala je Ukrajino
ODGOVORI
3 0
MucaNeGrize
14. 08. 2025 20.24
danes ista eu takole...."Kakršenkoli mirovni dogovor mora vključevati trdna varnostna zagotovila za Ukrajino in temeljiti na mednarodnem pravu, vključno z načelom suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Rusija je agresor in agresija ne sme biti nagrajena. Spreminjanje mednarodno priznanih meja s silo je nedopustno in bi predstavljalo nevaren presedan v mednarodni skupnosti, vključno z morebitnimi posledicami na Zahodnem Balkanu
ODGOVORI
0 0
Jejzus
14. 08. 2025 20.21
+1
" Na Downing Streetu v Londonu sta se danes prijateljsko objela britanski premier Starmer in ukrajinski predsednik Zelenski. Njun pogovor pred jutrišnjim diplomatskim vrhuncem na Aljaski je trajal približno uro, iz urada britanskega premierja pa so sporočili, da obstaja možnost za napredek, če bo Putin dokazal, da glede miru misli resno." Tudi Jonson se je prijateljsko objemal z Zelenkim, posledice so pa vidne še danes.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
14. 08. 2025 20.18
+4
Zaradi sankcij proti Rusiji imamo vse dražje kot pred tem.
ODGOVORI
4 0
Delavec_Slo
14. 08. 2025 20.16
+5
Ja to so predvsem sankcije proti nam slovencem!
ODGOVORI
5 0
Yon Dan
14. 08. 2025 20.15
+2
Slovenci smo slovani. Slovani so na listi za uničenje že od nekdaj na listi globalistov. V Ukrajini so izdelovali virus ki bi uničil slovana. Kako grdo so prodani slovenci, ki jim je vseeno kaj se zgodi ljudem, izdali Rusijo.
ODGOVORI
2 0
Kakosmodanes
14. 08. 2025 20.11
+2
Ne bo šlo tole skozi, je preveč interesov.
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
14. 08. 2025 20.08
+4
Nesposobni prodanci v Sloveniji. Prava sramota. Rusija je rešitelj človeštva.
ODGOVORI
5 1
BBcc
14. 08. 2025 20.03
-4
Najboljše, da še plačajo Rusiji. Zato ker je napdla Ukrajino.
ODGOVORI
1 5
Stauffenberg
14. 08. 2025 20.00
+5
Pa zakaj ne dajo sankcije na snovi, ki jih še vedno uvažajo od Rusov, recimo uran za jederske elektrarne in druge redke kovine. Mislim, da je odgovor jasen. Bi pa vprašal te naše genijalce naj nam povedo koliko Krka zasluži pri njih in koliko denarja gre samo za naše upokojence iz vsakoletnih dividend. Številka je velika!
ODGOVORI
5 0
matjaz mravlak
14. 08. 2025 19.57
+9
pa kaj bote vi pritiskal Putin si jemlje nazaj kar je od rusije!! dajte si mal brat zgodovino
ODGOVORI
11 2
BBcc
14. 08. 2025 20.04
-6
Putin krade in nič drugo kot Izrael.
ODGOVORI
0 6
proofreader
14. 08. 2025 19.51
+14
Morda bo pa 16-ti paket sankcij deloval, razmišlja Uršula.
ODGOVORI
15 1
proofreader
14. 08. 2025 19.50
+14
Tri leta so že sankcije pa imamo samo dražje energente.
ODGOVORI
15 1
Buci in Bobo
14. 08. 2025 19.56
+4
Hahaha butale.
ODGOVORI
6 2
