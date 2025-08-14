'Verjamemo v politiko pritiska s sankcijami na Rusijo'

Na Downing Streetu v Londonu sta se danes prijateljsko objela britanski premier Starmer in ukrajinski predsednik Zelenski. Njun pogovor pred jutrišnjim diplomatskim vrhuncem na Aljaski je trajal približno uro, iz urada britanskega premierja pa so sporočili, da obstaja možnost za napredek, če bo Putin dokazal, da glede miru misli resno. Že včeraj pa se je Zelenski o podobnih temah pogovarjal v Berlinu.

"Do zdaj so vse pogovore, ki so bili s Putinom v zadnjih treh letih in pol, spremljali vse močnejši vojaški odgovori. Tokrat mora biti drugače, sicer pogovori niso verodostojni in neuspešni," je o geopolitičnem dogajanju povedal nemški kancler Friedrich Merz.

Pri tem je Nemčija napovedala, da bo prek mehanizma zveze Nato Ukrajini namenila 500 milijonov dolarjev (429 milijonov evrov) za nakup ameriškega orožja. Razvoj dogodkov pa pozorno spremljajo tudi v Parizu in Bruslju. "Resnično je zelo pomembno, da Združene države Amerike na tem srečanju dosežejo premirje. To pobudo podpiramo, tako kot iniciativo za novo izmenjavo zapornikov in izpustitev otrok," pravi francoski predsednik Emmanuel Macron. "To ni le vojna za Ukrajino, ampak tudi za obrambo mednarodnega prava, ki mora prevladati nad silo," o razsežnosti konflikta pravi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.