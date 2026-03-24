Slovenija

Kumer o pomanjkanju goriva: Če vlada ne bi odreagirala, bi bili na robu kolapsa

Ljubljana, 24. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER Denis Malačič
Bojan Kumer

Medtem ko se zaradi pomanjkanja, predvsem dizla, s težavami soočajo vozniki in kmetje, in ko sta vlada in Petrol v sporu, so se s torkom pogonska goriva občutno podražila. Po novem se bodo cene spreminjale tedensko. Zakaj? "14-dnevni cenovni model je pravi v normalnih razmerah, ko ni vojn, anomalij. Trgi okoli nas so nihali dnevno, tudi urno, razlike so bile prevelike, kar udari na oskrbovalno verigo," o razlogih pravi okoljski minister Bojan Kumer, ki napoveduje, da bodo omejitve pri točenju goriva v veljavi, dokler se oskrba nekaterih bencinskih servisov ne stabilizira.

Ali se je gorivo s torkom podražilo za več, kot je bilo napovedano pred volitvami, zato ker so volitve mimo? "Ne," odgovarja minister, ki zatrjuje, da sta s finančnim ministrom že vnaprej najavila, da so se razmere na svetovnih borzah tako močno spremenile, da je bilo podražitev treba najaviti vnaprej. "Namen je bil, da si v teh dneh ljudje postopoma natočijo gorivo."

Ponekod je sicer tudi v ponedeljek primanjkovalo goriva, in to kljub zagotovilom, da ga je dovolj. "S Petrolom v zadnjih dneh beležimo naftni trg, dobivamo poročila naftnih trgovcev, poročila Petrola pa so zamujala, kar nas je razočaralo, tudi vsebinsko niso bila tako bogata kot poročila ostalih naftnih trgovcev," največjemu naftnemu trgovcu očita minister, ki sedaj zagotavlja, da so Petrolova poročila sedaj vsebinsko bogatejša. Kumer je v ponedeljek govoril s predsednikom uprave Petrola in ga opozoril, kaj poročilom manjka. "Spremembe bodo sledile dogajanju na maloprodajnem trgu," zagotavlja minister.

V soboto je vlada ob pomanjkanju goriva na Petrolovih črpalkah razmišljala o vložitvi kazenske ovadbe odgovornih v Petrolu zaradi obstoja morebitnih razlogov za sume storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb. Je to še na mizi vlade? "Naš namen je, da razčistimo, ali je bilo vse čisto ali so bili popolnoma pripravljeni, nekatere družbe pri nas in v tujini so reagirale drugače. Obstajajo podatki in indici, da ni bilo optimalno odreagirano."

"Verjamem, da smo si Slovenci naredili zaloge"

Trenutno so sicer še vedno v veljavi količinske omejitve pri točenju goriva. Trajale bodo, dokler se oskrba nekaterih bencinskih servisev ne stabilizira. "Če vlada ne bi odreagirala, bi bili na robu kolapsa. Ne rečem, da bi prišlo do kolapsa, ampak smo se mu izognili."

Oskrbovanje posameznih bencinskih servisev Petrola je po besedah Kumra boljše, na kar nakazujejo tudi današnja poročila. "Tudi na Molu se stanje izboljšuje, k vsemu bo pripomoglo tudi usklajevanje z borznimi cenami. Verjamem, da smo si Slovenci naredili zaloge. Eni pravijo, da so si tudi do 500 odstotkov povečali zaloge, računam, da se bodo v prihodnjih dneh razmere umirile."

Če bo stanje v Iranu trajalo še več tednov, minister ocenjuje, da bodo potrebne strukturne spremembe na svetovni ravni, ne samo na enem kontinentu. Poročila trgovcev kažejo, da te nevarnosti za naslednji mesec sicer še ni.

gorivo cena goriva Bojan Kumer Petrol omejitve točenja

