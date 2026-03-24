Kumer o pomanjkanju goriva: Če vlada ne bi odreagirala, bi bili na robu kolapsa

Ali se je gorivo s torkom podražilo za več, kot je bilo napovedano pred volitvami, zato ker so volitve mimo? "Ne," odgovarja minister, ki zatrjuje, da sta s finančnim ministrom že vnaprej najavila, da so se razmere na svetovnih borzah tako močno spremenile, da je bilo podražitev treba najaviti vnaprej. "Namen je bil, da si v teh dneh ljudje postopoma natočijo gorivo." Ponekod je sicer tudi v ponedeljek primanjkovalo goriva, in to kljub zagotovilom, da ga je dovolj. "S Petrolom v zadnjih dneh beležimo naftni trg, dobivamo poročila naftnih trgovcev, poročila Petrola pa so zamujala, kar nas je razočaralo, tudi vsebinsko niso bila tako bogata kot poročila ostalih naftnih trgovcev," največjemu naftnemu trgovcu očita minister, ki sedaj zagotavlja, da so Petrolova poročila sedaj vsebinsko bogatejša. Kumer je v ponedeljek govoril s predsednikom uprave Petrola in ga opozoril, kaj poročilom manjka. "Spremembe bodo sledile dogajanju na maloprodajnem trgu," zagotavlja minister.

V soboto je vlada ob pomanjkanju goriva na Petrolovih črpalkah razmišljala o vložitvi kazenske ovadbe odgovornih v Petrolu zaradi obstoja morebitnih razlogov za sume storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb. Je to še na mizi vlade? "Naš namen je, da razčistimo, ali je bilo vse čisto ali so bili popolnoma pripravljeni, nekatere družbe pri nas in v tujini so reagirale drugače. Obstajajo podatki in indici, da ni bilo optimalno odreagirano."

"Verjamem, da smo si Slovenci naredili zaloge"