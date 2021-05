'Verjamemo, da bo naše upanje vedno močnejše od poskusov ustrahovanja'

Potem, ko so vandali zažgali umetniško delo na pročelju Palače Cukrarna, se je na vandalizem odzvala tudi umetnica Katharina Cibulka. Poudarila je, da, čeprav se umetniško delo lahko uniči, ni mogoče uničiti prepričanja v njegovo moč, da združuje in spodbuja ljudi. Napis je pred uničenjem sporočal: "Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka."

"Naša zadnja inštalacija z ročno izvezenim stavkom, ki predstavlja slovenski prevod izjave 'As long as the hope we spread is stronger than the fear we face, I will be a feminist - Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka' je sporočilo upanja. Na žalost je bilo umetniško delo delno uničeno, ohranile so se zgolj besede 'upanje', 'strahu' in 'se soočamo'," je povedala Katharina Cibulka, avtorica projekta Solange, v sklopu katerega je bilo umetniško delo ustvarjeno. Poudarila je, da tisti, ki poznajo projekt in njihovo delo, vedo, da sta optimizem in pozitivna energija v središču njihovega prizadevanja za solidarnost ter dialog v družbi, in sicer med vsemi spoli.

icon-expand Uničeno je bilo v noči s ponedeljka na torek. FOTO: Damjan Žibert

"Naš poglavitni cilj je postaviti enotnost pred delitve in omogočiti čim več ljudem, da se vključijo v javno razpravo. Ljudje, ki ne zmorejo najti besed za svoje neugodje, razočaranje in jezo, se zatečejo k nasilju - v tem primeru do umetniškega dela v javnem prostoru. Razočarani smo, da omenjenega stavka in njegove poetike nekateri očitno niso razumeli. Čeprav se umetniško delo lahko uniči, ni mogoče uničiti prepričanja v njegovo moč, da združuje in spodbuja ljudi. Tudi feminizem je vprašanje, ki zadeva celotno družbo, ne samo žensk,"so njene besede povzeli v sporočilu za javnost. Umetnica je poudarila tudi, da je sporočilo njihovega dela še toliko bolj aktualno v času, ko smo zaradi epidemije koronavirusa soočeni s strahom pred boleznijo, izgubo službe, uničevanjem narave ter poskusi ohranitve upanja v lepšo prihodnost. "Verjamemo tudi, da bo naše upanje vedno močnejše od poskusov ustrahovanja," je sklenila.

Umetniško delo Katharine Cibulka, ene izmed umetnic, ki se trenutno predstavljajo na razstavi Ko gesta postane dogodek v Mestni galeriji Ljubljana, je bilo uničeno v noči s ponedeljka na torek, potem ko je bilo delo na razstavi le nekaj dni. Projekt, ki opozarja na družbeno neenakost med spoloma Projekt Cibulkove Solange, kar v nemščini pomeni "dokler", opozarja na širok spekter na spol vezanih družbenih neenakosti, izkazuje dvome o obstoječih strukturah moči in zahteva krepitev vloge žensk. Projekt vsebino črpa iz umetničine raziskave, ki temelji na pogovorih oz. diskurzih, ki so se začeli na različnih medijskih platformah. Odgovori na vprašanje, kako dolgo bomo ostale feministke, so bili združeni v stavke in z en meter velikimi črkami iz rožnatega tila uvezeni na protiprašne mreže.

icon-expand Umetniško delo pred uničenjem FOTO: Andrej Peunik MGML

Dokaj kontroverzni slogani izpostavljajo težave, hkrati pa vsebujejo upanje na spremembe - in s tem postajajo konstruktivna provokacija, ki pa nikogar ne krivi in ne obsoja. Svoje instalacije iz vezenin, ki aludirajo na tradicionalno žensko obrt, nadalje umešča na območja gradbišč. Na ta način mesta postavitve, kjer praviloma prevladujejo moški, postajajo stičišča, ki presegajo tradicionalno delitev vlog, so zapisali v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Kustosinja razstave Alenka Gregorič pa je ob tem dodala, da so, kljub temu, da jih je v Mestni galeriji Ljubljana dogodek pretresel in razžalostil, veseli številnih odzivov in besed podpore, ki so jih prejeli. Uničenje umetniškega dela vsekakor obsojajo in hkrati upajo, da bo dejanje v javnosti spodbudilo potrebno razpravo o enakopravnosti in solidarnosti, kar je bil nenazadnje tudi namen razstave, ki so jo zasnovali z galerijo Künstlerhaus na Dunaju v kontekstu Leta sosedskega dialoga Slovenija - Avstrija 2019/2020.