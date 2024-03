'Bojim se, da so mariborski pravosodni policisti že v hudem stanju apatije'

Nalezljive garje, ki so se pojavile med priporniki v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, so priložnost, da se znova opozori na preobremenjene pravosodne policiste, ki morajo varovati več kot prekomerno število zapornikov, poudarja predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Trenutno je v bolniškem staležu 40 pravosodnih policistov, za delo je razpoložljivih le 35, ki pa ne morejo varovati 240 zapornikov, še manj pa izvajati spremstva na sodišča in v zdravstvene ustanove, dodaja. Po njegovih besedah gre za najvišjo stopnjo varnostnega tveganja.

Že tako preobremenjeni pravosodni policisti morajo varovati več kot prekomerno število zapornikov, ki jih je vsak dan več, in posledično nimajo neke normalne in primerno varne službe, niti človeka, vrednega socialnega in družinskega življenja, je v odprtem pismu zapisal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. "Bojim se, da so pravosodni policisti ZPKZ Maribor že v nekem hudem stanju apatije, ki je posledica izgorelosti od nenehnega dela, brez prepotrebnega počitka, zato so tudi ravnali tako, kot so," je dodal. Verk je generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Bojana Majcna, direktorja ZPKZ Maribor Roberta Šilca, predsednika organizacije SDOS Žarka Gunjića in vse pravosodne policiste v ZPKZ Maribor pozval k takojšnjemu učinkovitemu reševanju situacije, ki ji mora slediti ustrezno preverjanje in odprava vseh izpostavljenih nepravilnosti. "Gre namreč za najvišjo stopnjo varnostnega tveganja, saj so za bolniško odsotnost 40 PP morda izvedeli tudi zaporniki."

Stisko zaradi neživljenjskih pogojev, v katerih bivajo, so nam konec januarja opisali tudi obupani zaporniki. "V sobi, veliki 45 kvadratnih metrov, je osem oseb. Ko dobimo hrano, dve osebi jesta stoje, dve v postelji in štirje za "mizo". V začetku decembra so ukinili fitnes in iz njega naredili sobo za 10 ljudi, ki je zelo vlažna, majhna in smrdi po plesni. Tuširanje je že od nekdaj dvakrat tedensko, v torek in četrtek, torej od četrtka do torka naslednjega tedna mine pet dni brez tuširanja. Dostikrat se zgodi, da tudi ni tople vode in se tuširamo s hladno. Ljudje dobivajo izpuščaje, glivice, ki so neznosne in prenesljive," so zapisali in nam poslali fotografije.

Verk je v svojem pismu opomnil, da je že lani novembra ministra za finance in vodjo vladne pogajalske skupine Klemna Boštjančiča povabil, da skupaj obiščeta ZPKZ Dob, kjer bi se minister na licu mesta seznanil z vse hujšimi obremenitvami pravosodnih policistov in ostalih zaporskih uslužbencev, ki vršijo strokovno obravnavo obsojencev, ter vseh uslužbencev, ki zagotavljajo logistično podporo vsem funkcijam zapora. Obiska so se 21. marca letos udeležili ministrica za pravosodje Andreja Katič, Majcen ter direktor ZKPZ Dob Zoran Remic s sodelavci, med katerimi je bil tudi predsednik Konference sindikata UIKS Leon Lobe. "Minister Boštjančič je bil z realističnim prikazom stanja zadovoljen, saj se je potrdilo prav vse, o čemer sem ga pred obiskom seznanil, vsi skupaj pa smo mu zelo nazorno in vsebinsko razložili, da je zapor prezaseden, PP in tudi ostalih uslužbencev zapora pa je vse manj. Sam pa sem bil še posebej zadovoljen, saj sem glavnemu vladnemu pogajalcu za plačni sistem v javnem sektorju lahko v živo pokazal razmere, v katerih delajo PP in vsi ostali zaporski uslužbenci, ki pa so za to strokovno zahtevno in nevarno delo skromno plačani. V ZPKZ Maribor in ZPKZ Ljubljana se seveda še veliko slabše," je ocenil Verk. Na koncu je vse skupaj pozval, da se morajo v prvi vrsti posvetiti reševanju kadrovske in prostorske stiske v ZPKZ Maribor ter še posebej poskrbeti za normalno socialno in družinsko življenje vseh, ki si svoj vsakdanji kruh služijo z delom v zaporu. Nujno pa morajo tudi raziskati in odpraviti vsa eventualna nezakonita ravnanja, saj samo zanikanje ni dovolj.

Spomnimo Poročali smo že, da so se v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor pojavile garje med priporniki, do sedaj so zabeležili okužbo pri petih osebah. Direktor zavoda Robert Šilc je včeraj pojasnil, da so okuženi prejeli zdravila in mazila ter bili skupaj z njihovimi sostanovalci napoteni v izolacijo – skupno je bilo v izolaciji doslej 33 oseb – njihove sobe in oblačila so očistili. Trenutno sta v izolaciji en okuženi in njegov sostanovalec. "Po dosedanjih izkušnjah ocenjujemo, da bosta v enem ali dveh dneh tudi ti dve osebi zaključili s tem," je dodal. Šilc ocenjuje, da je bolezen najverjetneje prinesel v zaporniške prostore eden od novih pripornikov. S primeri te bolezni so se srečevali že v preteklosti, zato to za upravo ni novost, priznal pa je, da so tako kot ostali zapori v Sloveniji tudi ti v Mariboru prezasedeni. Te dni imajo zaprtih okoli 240 oseb, medtem ko imajo uradno prostorskih zmogljivosti za 140 ljudi. A čeprav se soočajo z veliko prostorsko stisko, so bili po njegovih besedah sprejeti vsi potrebni ukrepi za zajezitev okužb.