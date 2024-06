Verk Golobu: Zahtevajte Propsovo odgovornost

"Vsaka od dozdajšnjih vlad je prisluhnila vsem močnejšim skupinam javnih uslužbencev in se z njimi dogovorila ter sporazumela, nikoli pa ni prav nobena od njih imela volje, da bi vzpostavila dostojen materialni položaj uslužbencev UE. Ti so namreč tisti, ki neposredno izvršujejo zakone in pooblastila države v razmerju do fizičnih in pravnih oseb, kar pomeni, da vlada lomi svojo desno roko ali pa je morda niti ne zanima delovanje pravne države v razmerju do državljanov," razmišlja Verk v dopisu, ki ga je naslovil na vlado in na ministrstvo.

Kot je dodal, minister Props in njegovi najožji sodelavci za stavko javnih uslužbencev na UE krivijo SDOS in organizacije SDOS na UE. To po njegovih besedah pomeni, da se ne zavedajo "dobesednega upora uslužbencev, ki so vodstvo SDOS le pozvali, da jim pri organizaciji strokovno pomagamo".

Razrešili načelnico UE Ljubljana

V povezavi z načelnico UE Ljubljana Andrejo Erjavec, ki jo je Props razrešil, pa je opozoril, da Erjavčeva velja za zelo izkušeno in pošteno uradnico, ki že četrto desetletje "zvesto služi državi". Glede na to njeno razrešitev vidi toliko bolj nenavadno in krivično.