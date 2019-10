Uhajanje tajnih informacij: bo Sova že jutri vložila kazenske ovadbe?

Zaradi suma nezakonitega uhajanja tajnih informacij v zvezi z zaposlitvijo Šarčeve znanke v Sovi, bo, po naših neuradnih informacijah, že jutri vložena kazenska ovadba zoper neznane in najmanj enega znanega storilca. Ali bo med ovadenimi tudi kdo izmed članov komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ni znano.

Afera zaposlitve znanke premierja Marjana Šarca, uhajanja tajnih informacij in napovedi Sove, da Knovsu ne bo posredovala zahtevanih podatkov glede kadrovanja, se zaostruje. Kdor koli vstopi skozi vrata obveščevalne agencije pred javnostjo ne sme biti razgaljen, opozarja prvi sindikalist državnih organov Frančišek Verk: "Ta mlada gospa ne bo mogla opravljati nalog, povezanih z obveščevalno dejavnostjo, ker je razkrita." Razgaljanje Sove je onemogočanje Sove, pregon je edina prava pot, pa je zapisal v pismu vladi, poslancem in medijem, v katerem poziva tudi k varovanju integritete uslužbencev Sove. Tudi znotraj parlamentarne komisije – političnega nadzora kot enega od štirih, ki po svojih pristojnostih Sovo nadzorujejo – morajo biti informacije, ki gredo v javnost, odmerjene in se ne smejo širiti po družbenih omrežjih: "Člani komisije si dovolijo to zapisati na Twitterju in to ni dokazovanje napak, ampak zgolj propagandni manever, za katerega vsak ve, čemu služi,''še opozarja Verk.

Pregon odgovornega za uhajanje tajnih informacij je edina prava pot, je jasen Frančišek Verk. FOTO: POP TV

Janša na shodu zahteval odstop direktorja Sove "Zahtevamo takojšen odstop direktorja tajne službe, ki zavrača parlamentarni nadzor in odgovornost tistih vladajočih, ki so Sovo zlorabili," je na četrtkovem shodu v Ljubljani v nagovoru zbranim protestnikom dejal vodja največje slovenske opozicijske stranke SDS, Janez Janša. Matej Tonin pa:"Če Sova ocenjuje, da je kdor koli izmed poslancev kršil in izdajal tajne informacije, je treba zoper njega nemudoma posredovati in ga kazensko preganjati, tudi za člane Knovs veljajo isti zakoni in ista pravila."

Janez Janša se je na četrtkovem protestnem shodu ostro odzval in zahteval odstop direktorja Sove. FOTO: POP TV