Verk: Takšni dogodki so redki, večina pravosodnih policistov je predana svojemu delu

" Večjih kršitev delovne discipline ni, večina pravosodnih policistov in drugih zaposlenih je predana svojemu delu. Ta dogodek bo zdaj v javnosti slabo odmeval, po drugi strani imamo pa pravosodnega policista, ki je že leto dni v bolniškem staležu, ker je bil oklan s strani zapornika, pa se za tega našega kolega skoraj nihče ne zanima. In to je črna plat te službe, ki pa ne doseže nekega obsojanja javnosti ali neke ustrezne psihosocialne pomoči, ki bi je moral biti ta uslužbenec deležen ," pojasnjuje.

Predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk , tudi sam presenečen nad ravnanjem, ki so si ga sredi marca privoščili pazniki na Dobu, poudarja, da so takšni dogodki redki.

Na vprašanje, kaj si misli o tem, odgovori: "Ne želim minimalizirati tega, kar se je zgodilo, vendar so bili ljudje v času korone preobremenjeni, na nek način tudi depresivni in mogoče v nekem trenutku komu razmišljanje ni dobro delalo."

Stopnja obsojanja tega dejanja je po njegovih besedah odvisna od psihosocialnega stanja, v katerem so se pravosodni policisti znašli tem času. "Vnapetosti, težjih delovnih pogojih, tudi v nekem strahu - ne smemo pozabiti, da so imeli na Dobu tudi pozitivne na koronavirus. Ljudje razmišljajo tudi o sebi in o svojih družinah in včasih se zgodi, da alkohol to malo ublaži, čeprav ni to prav,"še pravi Verk in doda, da zadevo globoko obžaluje."Takih negativnih pojavov tudi sindikat ne more podpirati."

Verk sicer z vsebino disciplinskega postopka ni seznanjen, je pa po pogovoru z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom izvedel, da postopki že tečejo, a še niso pravnomočni, ter da bodo zoper uslužbence ustrezno ukrepali. "Ne dvomim v dobro delo nadzornikov, ki so ta dogodek preučili in bodo najverjetneje ukrepali glede na težo dejanja," je še dejal Verk, ki predvideva, da bo posledično kdo od zaposlenih res izgubil službo.

Spomnimo

Kot smo poročali v petek, so pazniki v zaporu na Dobu sredi marca, ko so veljali strogi varnostni ukrepi zaradi koronavirusa,huje kršili delovno disciplino.Dežurni v nočni izmeni naj bi organiziral zabavo za rojstni dan, prisotnih je bilo okoli 11 paznikov: alkohol, razgrajanje, celo zloraba službenega orožja, razbili naj bi tudi službeno vozilo.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so nam potrdili, da so ugotovili neprimerno vedenje zaposlenih v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki se je zgodilo 17. marca 2020. Na dogodek so se takoj odzvali v skladu z delovnopravno zakonodajo in zoper osem zaposlenih sprožili ustrezne postopke. Ker še tečejo, več informacij glede morebitnih sankcij ne morejo dati.

Zapisali so tudi, da glede izpolnjevanja delovnih obveznosti zaposlenih zagovarjajo visoke standarde in integriteto "ter imamo do različnih odklonskih ravnanj zaposlenih ničelno toleranco".