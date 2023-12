Verske skupnosti s skupno izjavo proti uvajanju samomora s pomočjo

"Kljub napredku medicine ostaja dejstvo, da smo ljudje podvrženi staranju, bolezni in trpljenju, neizogibno pa tudi smrti. Ob tem se je treba zavedati, da je vse to del celote človeškega življenja," so predstavniki verskih skupnosti zapisali v skupni izjavi.

Podpisali so jo predstavnik Islamske skupnosti v Sloveniji, Katoliške cerkve, Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi, Binkoštne cerkve in Judovske skupnosti, podpisana sta tudi predstavnika makedonske in srbske pravoslavne cerkve. Predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja je treba nemudoma umakniti iz parlamentarnega postopka, so prepričani.

Menijo, da je treba storiti vse, da se trpečemu človeku pomaga. Katera koli družba namreč svojo človečnost pokaže tako, da ranljivim, bolnim, ostarelim in trpečim osebam pomaga na vse načine, da bi lahko vsak njen član kljub bolezni in staranju nekoč doživel svoj odhod v miru, so prepričani.

"Vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, pomeni popolno nasprotje tega, k čemur bi morali kot družba stremeti, k spoštovanju in skrbi za vsako človeško življenje. Tako z etičnega kot verskega vidika je takšno dejanje nedopustno, uvajanje možnosti samomora s pomočjo pa pomeni družbeno odpoved skrbi za najbolj ranljive," so še zapisali v izjavi.