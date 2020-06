'Domov' se bodo lahko vrnili ljubitelji kulture in športni navdušenci

V Domžalah blagajn za zdaj še ne bodo odpirali, saj pri organizaciji tekme sodeluje skoraj 200 ljudi, to pa pomeni, da bi lahko na tribune dovolili le 300 navijačem. "Če bi po 300 prodanih vstopnicah zaprli blagajne, bi verjetno imeli pred stadionom ogromno ljudi, kar bi bilo zelo neprimerno z naše strani do vseh navijačev," odločitev kluba pojasnjuje Grega Krmavnar , tehnični direktor NK Domžale. V Kranju pa so se odločili drugače. Na stadion se bodo lahko v četrtek po več kot trimesečni odsotnosti navijači vrnili.

Tudi na stadionih ne bo nič drugače. "Treba je držati razdaljo, treba jo je zagotoviti, tako na vhodih, kot na tribuni. Skupaj pa lahko sedijo le osebe iz istega gospodinjstva," še opozarja Krmavnar.

Na domžalskem stadionu to ne bo težava, tudi v večjih dvoranah kot je Gallusova ne. So se pa v težavah znašli tisti, ki obiskovalce gostijo v manjših prostorih."To za nas ne pomeni kaj dosti. Če moramo upoštevati fizično distanco, pomeni, da je lahko v dvorani 80 ljudi. Tako pa finančno ne pridemo skozi," pove Ana Kajzer, poslovna direktorica SiTi Teatra. Našli pa so začasno rešitev – koncerti in gledališke predstave se namreč selijo na prosto. Prvi dogodek sledi že to sredo. Veseli pa jih, da so le redki kupci vstopnic zahtevali denar nazaj, zato bodo, obljubljajo v Siti Teatru, naredili vse, da v prihajajočem poletju zamujeno nadoknadijo.