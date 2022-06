Vesel: Ko rušiš kredibilnost nadzornih institucij, rušiš svoj imunski sistem

Afere v javnem sektorju, pogoste menjave vlad, zanimive revizije, med njimi tiste o Teš 6, Slabi banki, celo o Banki Slovenije. Tako je Tomaž Vesel v nekaj besedah povzel svoj mandat in hkrati izpostavil še eno zadnjih večjih zadev: "Revizija zaščitne opreme je pa nekaj seveda tako unikatnega, da ne morem mimo tega. Tam se je sprožil ves državni aparat z vso prisilo, vključno s Policijo in vsemi ostalimi, ki so nam metali ne samo polena pod noge, ampak verjetno kar v sredino čela."

Vesel je do dela vlade, ki je pravkar zaključila mandat, še posebno kritičen. "Zadnje dve, tri leta so, se mi zdi, na državni ravni izgubljena. Ne samo zaradi situacije, ker smo morali preživeti to zdravstveno krizo. Zašli smo tudi v krizo komunikacije, popolno erozijo spoštovanja med institucijami, bili so pritiski, ki so bili povsem neelegantni in mislim, da so prava negativna reklama za kogar koli, da sploh opravlja to funkcijo. Zato mislim, da je ta čas, čas brez komunikacije, izgubljen."

Na pritiske politike je z javnim pismom pred letom dni opozorilo več vodij nadzornih institucij, vključno z njim. "Ne bi rekel, da se je kaj izboljšalo. To smo poslali tistim, ki so pravzaprav že oglušeli na ušesa razuma. Ampak to ni bilo namenjeno samo njim. Ta izjava je namenjena vsem oblastnikom tudi v prihodnje. V kolikor ti rušiš kredibilnost nadzornih institucij, rušiš svoj imunski sistem in to je tisto, kar smo želeli povedati."