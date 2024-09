Vesel naj bi se umaknil kot slovenski kandidat za evropskega komisarja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Von der Leynova s predlogom ni bila zadovoljna

Kot smo že poročali, naj bi sicer bila Slovenija med državami, pri katerih naj bi Ursula von der Leyen poskusila doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim obljubila boljše položaje. Von der Leynova si je namreč za cilj zadala spolno uravnoteženo komisijo, a je od držav dobila več moških kandidatov, Bolgarija pa je edina upoštevala njeno prošnjo ter predlagala dva kandidata, moškega in žensko. A koalicijski partnerji so pred nekaj dnevi izrazili enotnost glede kandidature Tomaža Vesela za mesto evropskega komisarja. Slovenija tako kot skoraj vse ostale članice EU tedaj ni ustregla pozivom predsednice.

Ključnega pomena pri sestavljanju prihodnje Evropske komisije je kompetentnost kandidatov, vendar pa mora biti tudi spolno uravnotežena, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Merilo kompetentnosti po njenih besedah izpolnjujejo nekdanji premierji, ministri, namestniki ministrov, visoki diplomati in visoki uradniki EU.

"Ključno in najpomembnejše merilo je kompetentnost," je glede sestavljanja svoje prihodnje komisarske ekipe povedala Ursula von der Leyen. Evropsko unijo namreč po njenem mnenju v prihodnjem mandatu komisije čakajo nemirne vode. Kompetentnost po njenih besedah pomeni, da imajo člani in članice kolegija komisije izkušnje z opravljanjem visokih političnih oziroma izvršilnih funkcij, kot so premier, minister, namestnik ministra, ali pa vsaj visokih diplomatskih funkcij oziroma visokih funkcij v kateri instituciji EU.

Predlog sestave nove komisije z razdelitvijo resorjev bo von der Leynova predvidoma predstavila sredi septembra, oktobra pa nato kandidate čakajo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta. Sledilo bo še potrjevanje celotne komisije na plenarnem zasedanju parlamenta, kar bi se lahko zgodilo v drugi polovici oktobra ali novembra.