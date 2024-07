Vesel: Ni mogoče reči, da so resorji, ki so nezanimivi, tudi nepomembni

Toda pozor, država s tem politično tvega in si sama omejuje možnosti, opozarjajo člani domače opozicije ter neparlamentarcev, ki bodo imeli v Bruslju pomembno besedo pri politični usodi slovenskega kandidata. "Spremljam pogajanja znotraj EU institucij, kjer si vlade z vsemi močmi prizadevajo, da bi dobile področja, ki so za njih pomembna. Upam, da zaradi neaktivnosti vlade ne bomo dobili resorja, ki za druge ne bo zanimiv. To bi bila spet izgubljena priložnost za Slovenijo," je bila jasna Romana Tomc .

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je dejala, da bi kot predsednica ženskega foruma izrazila večje zadovoljstvo, če bi imeli ženskega in moškega kandidata. "Ampak dogovori so bili sklenjeni že kar nekaj časa nazaj. Danes gre samo za realizacijo."

Ekspresna seja vlade z eno samo odločitvijo in – v odsotnosti premierja Roberta Goloba – soglasno podporo Tomažu Veselu . Pri čemer pa Slovenija ignorira izrecno željo nove stare šefinje evropske komisije po dveh kandidatih – enem moškem in eni ženski.

Če bo Veselu uspelo, bo z okoli 23.000 evri mesečne plače in ugodno desetodstotno obdavčitvijo daleč najbolje plačan slovenski politik. Naslednji na potezi so sicer domači poslanci, ki morajo prekiniti parlamentarne počitnice in glasovati o nominaciji nekdanjega predsednika Računskega sodišča. Pri čemer pa odločitev parlamenta za vlado ni zavezujoča.

"Fokus je bil v tem, da predlagamo kandidata. In da bo potem v širokem naboru, ki ga bo imela predsednica Evropske komisije, in teku razgovorov, ki jih bo tudi opravila, znan tudi sam resor," je poudaril Arčon.

Slovenija je Evropi doslej dala tri komisarska imena, vsakič jih je nominirala leva vlada. Nihče od komisarjev pa ni dobil izrazito politično vplivnega resorja. Še najmočnejši položaj podpredsednice komisije se je obetal Alenki Bratušek , ki pa se je opekla in padla na zaslišanju. Kaj pa tokrat? "Glede na to, da so naša prioriteta stanovanja, bi bili najbolj veseli, če bi Slovenija dobila stanovanjskega komisarja," je dejal minister za delo, Luka Mesec .

Nasprotovanje je izrazil tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič. "Zdaj se nam lahko zgodi preprosto dejstvo, da bodo še v kateri drugi državi samo moški kandidati. In potem bomo pravzaprav prisiljeni vzeti to, kar nam je ostalo. Tako da se mi politično to ne zdi modro."

Uvodoma je poudaril, da slovenska zakonodaja onemogoča več kandidatov, zakon je namreč zelo jasen. "Če pa vpliva to, katerega spola si, na možnosti, potem smo zgrešili prav to, kar je ta demokratični princip."

Kot je poudaril, to razume bolj kot poziv članicam, da spoštujejo ta demokratični princip, a kot je dodal, Slovenija ne samo, da to spoštuje, temveč to tudi udejanja. "Ženske imamo na vodilnih položajih, ni Slovenija tista, ki bi imela tukaj kakršen koli deficit."

Na kateri resor torej cilja: finance, notranji trg, proračun, trgovina, kohezija? Kot je dejal, so v vsakem resorju skriti tudi interesi Slovenije, ker so interesi Slovenije tudi interesi EU in obratno. "Ni mogoče pavšalno reči, da so resorji, ki so nezanimivi, tudi nepomembni." Sam, kot je pojasnil, ima sicer osebne preference in tudi nekaj izkušenj več z drugih področij, vendar se je v svoji preteklosti ukvarjal z raznimi stvarmi.

Pomembno se mu zdi, da se sedaj osredotočijo vsi na interese Slovenije in da se pokažejo kot enotni. Kot je poudaril, bo dal tudi sam poziv opozicijskim strankam za poenotenje. "Sprejeti je treba realno dejstvo, vlada me je predlagala."

Če mu uspe, bo s približno 23.000 evri mesečne plače najbolje plačan slovenski politik. Pa denar igra kakšno vlogo? "Življenje mi je dalo, da sem vedno opravljal neke funkcije in denar mi ni bil motiv, to delovno mesto jemljem kot vrh svoje kariere in po pogovoru s predsednikom vlade temu nisem mogel reči ne."