Vesel o težavah zdravstvenega sistema: Posledice so za bolnike izrazito negativne

Številne težave zdravstvenega sistema, ki jih je epidemija le še bolj razgalila: dolge čakalne dobe, do zdravnika je težko priti že na primarni ravni, kaj šele do specialistov. Zdaj pa še neverjetne ugotovitve računskega sodišča. V Sloveniji ni določene mreže javne zdravstvene službe, ni evidenc o efektivnem delu zdravnikov, ni pravih standardov in normativov zdravniškega dela in ne analize obremenjenosti zdravnikov. Ob tem pa ministrstvo za zdravje in zdravniška zbornica ne vesta, koliko zdravnikov specialistov je treba zagotoviti in kateri so tisti, ki jih najbolj potrebujemo.

Že dobro desetletje pristojni ne vedo, koliko zdravniki delajo ter koliko in predvsem katere specializacije nam primanjkujejo. Vse to ugotavljajo v reviziji, ki zajema obdobje od leta 2008 do jeseni 2019. Ugotavljajo, tudi, da kljub dolgim čakalnim vrstam v javnem zdravstvu nekateri zdravniki delajo celo pri desetih ali več koncesionarjih. Kot pravi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, so posledice za bolnike izrazito negativne. "Zelo zgovoren je podatek, da preko 100 tisoč oseb išče zdravnika na primarni ravni, da imajo to težavo celo v večjih slovenskih mestih in ne le na podeželjih, da bo v prihodnjih dveh letih več kot 170 tisoč žensk iskalo osebnega ginekologa, da imamo pomanjkanje specialistov," našteva Vesel. Ob tem poudarja, da ljudje medtem že razmišljajo, kako bi rešitev poiskali v zasebni zdravstveni mreži. "Plače v javnem sektorju predvsem glede zdravstva, naraščajo, naraščajo tudi dodatki, čakalne dobe pa se daljšajo. Gre za sistem, ki je bil v desetih letih veliko prediskutiran, naredilo pa se je zelo malo," je kritičen.

icon-expand Dolge čakalne dobe v zdravstvu. FOTO: Shutterstock

Pove, da prihaja tudi do primerov, ko so družinski zdravniki v depriviligiranem položaju, saj da lahko nekateri specialisti delajo po podjemnih pogodbah, ki so dopustne v zdravstvu v svojem zdravstvenem zavodu, na tržni dejavnosti, pri drugih zdravstvenih zavodih in pri zasebnih izvajalcih. "Pridemo lahko do paradoksalne situacije, ko je nekdo lahko diagnosticiran v javnem sektorju, taisti zdravnik ga lahko nato zdravi v zasebnem sektorju, če gre kaj hudo narobe, pa ga pod urgentno zopet prevzame javna zdravstvena služba. Posledično se lahko vprašamo, kako lahko ti zdravniki zmorejo nekaj podjemnih pogodob opravljati naenkrat," pravi. Komentiral je tudi dejstvo, da ne vemo, koliko specializantov ob vsesplošnem pomanjkanju osebnih zdravnikov, Slovenija sploh potrebuje. Kot pravi Vesel, nimamo dobro definirane zdravstvene mreže, ki jo v Sloveniji potrebujemo: "Z dobro definirano zdravstveno mrežo bi lahko načrtovali vse specializacije. Imamo povečane vpise na medicinski fakulteti, vendar pa zdravniška zbornica in ministrstvo za zdravje ne znata točno določiti, kakšne vrste specializacij bomo v določenem časovnem obdobju potrebovali." Ob tem poudarja, da je velik razkorak med potrebami zdravstvenih domov in razpisi, ki jih ministrstvo in zbornica izvedeta, ter željami študentov, ki bi si morda želeli delati na nekem točnem določenem področju, vendar pa so potrebe nekje drugje.