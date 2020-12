Vesel: Očitno bosta leto 2020 zaznamovala covid-19 in Twitter

Na to, kako občutljivo je ta trenutek poročilo o nabavi zaščitne opreme v času koronakrize za politično dogajanje in obstoj ali neobstoj vlade Janeza Janše oziroma konstruktivno nezaupnico, ki jo napoveduje koalicija KUL, kaže odziv ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška , ki je na Twitterju predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela obtožil, da so bila vprašanja, ki mu jih je pošiljalo računsko sodišče, takšna, kot da so vnaprej obsojeni, ter da gospodarsko ministrstvo ni zavlačevalo z odgovori računskemu sodišču. Pod vprašaj je postavil tudi obisk predsednika računskega sodišča v Zavodu za blagovne rezerve, kjer se je srečal z Ivanom Galetom , ki je razkril nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme in posredovanje ministra Počivalška pri nakupu respiratorjev v Geneplanetu, ko je po telefonu zahteval plačilo avansa vnaprej, čeprav je najprej govoril, da plačila avansov ne bo.

Čudi ga, da minister Počivalšek izgublja energijo s tem, da poskuša zanikati trditve, ki jih ima računsko sodišče dokumentirane. " To je nenavadno, ne razumem motiva. Kakor koli že, resnica je drugačna. Ministrstvo je precej zamujalo z roki, ki jih je postavljalo računsko sodišče. Gre za dokumentacijo, ki bi tam že morala obstajati in verjetno je obstajala, za pojasnila, ki bi že morala biti podana. Brez tega ne moremo opraviti revizije."

Na vprašanje, zakaj je zamenjal svojega namestnika Jorga Kristijana Petroviča , je Vesel odgovoril, da z njim ni mogel vzpostaviti komunikacije drugače kot po družbenih omrežjih, ki pa jih sam ne uporablja – to se mi zdi tudi nedostojno za revizorje. "Očitno bosta leto 2020 zaznamovala covid-19 in Twitter. Najboljše bi bilo, da bi vse skupaj čim prej minilo, do takrat pa moramo narediti še kakšne druge korake. To smo storili, ker ni bilo mogoče vzpostaviti komunikacije, bili smo v pat poziciji. Ne morem dopustiti, da je računsko sodišče v poziciji, ko mi namestnik ne zna pojasniti, kdaj bo podano soglasje ali nesoglasje ." Je pa dodal, da bo Petroviču dal razumen čas, da se do tega opredeli. Izgovori, da je poročilo preobširno, časa pa je premalo, so po njegovem mnenju "posebno zavajanje" ali "vsaj polresnica" .

Glede svojega obiska na Zavodu za blagovne rezerve je Vesel pojasnil, da za predsednika računskega sodišča ni nenavadno, da opravlja svetovalno vlogo ali zbira pobude na terenu. " Večkrat nas inštitucije povabijo, to ni bilo prvič. Nisem bil sam z gospodom Galetom, bil sem skupaj s sodelavcem, bivšim predsednikom državne revizijske komisije, tam so bili tudi drugi sodelavci Zavoda za blagovne rezerve. Seznanili so nas s težavami ," je dejal in dodal, da je takrat tudi prvič videl Galeta. " Ker je beseda tekla o problematiki javnega naročanja nasploh, je bilo tam večje število udeleženih. Nič nenavadnega, to je naše delo. Če te možnosti nimamo, lahko zapremo vrata."

Na očitek, da bi rad poročilo v javnost poslal v času, ko KUL ruši Janševo vlado, je dejal, da to ne more držati iz več razlogov. "Prvi je, da je osnutek zaupen in ga računsko sodišče predoči samo tistim, ki ga morajo dobiti. To ni končno revizijsko poročilo. Vsi si želijo, da bi razčistili to situacijo, nihče pa si ne želi dokumenta, s katerim bi začeli razčiščevati to situacijo. Zato ocenjujem, da je najboljše, da takšen osnutek dobijo in imajo seveda dovolj demokratičnih možnosti, da se opredelijo do vsake besede. Jaz lahko na tem mestu zagotovim, da v revizijskem poročilu, ko bo izdano, ne bo zapisano nič, kar ne bo argumentirano, premišljeno, in nič, kar bi morali izločiti."

Na vprašanje, kako gleda na dejstvo, da so njegovemu namestniku v bran stopili vidni predstavniki stranke SDS in minister Aleš Hojs, ki je na Twitterju zapisal, da se globoki državi mudi z novo diskreditacijo Počivalška, je Vesel odvrnil: "Jaz v tej tvitersferi ne živim in je ne spremljam, zato je ne morem komentirati, pa tudi dimenzije globoke države bo treba nekoč definirati, ker preveč zastruplja okolje, v katerem delamo."

Glede sestanka s premierjem Janšo pa je dejal, da ga ni zavrnil, pač pa je na povabilo iz njegovega kabineta odvrnil, da bi bilo s tem smiselno počakati nekaj dni, tudi zaradi prezasedenosti in morebitnih očitkov, ki bi bili lahko povezami z izdajo poročila. Njegovega klica pa ni razumel kot pritisk, nasprotno; sam meni, da bi se predsedniki vlad morali srečevati s predsedniki računskih sodišč, saj se njihovih priporočil večkrat ne realizira. "Tako da se veselim srečanja, ki se bo zgodilo," je še dejal.